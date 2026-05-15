        Mayıs 2026 evde bakım maaşı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım yardımı kapsamında vatandaşlar, ödemelerin hangi illerde başladığını ve paraların hesaplara geçip geçmediğini araştırıyor. "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, ödeme sorgulama işlemleri e-Devlet ve SMS üzerinden yapılabiliyor. İşte Mayıs ayı evde bakım maaşı ödeme takvimiyle ilgili son bilgiler…

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Evde bakım yardımı alan binlerce vatandaş Mayıs ayı ödeme durumunu yakından takip ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan evde bakım maaşlarının hesaplara geçmeye başlamasıyla birlikte sorgulama ekranları yoğun şekilde ziyaret edilmeye başladı. Vatandaşlar, "Mayıs 2026 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?" ve "Ödeme sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte evde bakım maaşı ödemelerine dair merak edilen detaylar…

        MAYIS 2026 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

        Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

        BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI

        Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını kaydeden Bakan Göktaş, "Halihazırda 518 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşlarının durumu e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Kaleye sürpriz iddia!
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Kalp masajı yaptı, kendisi de vefat etti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
