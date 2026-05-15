Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 15 Mayıs evde bakım parası yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu!
Mayıs 2026 evde bakım maaşı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım yardımı kapsamında vatandaşlar, ödemelerin hangi illerde başladığını ve paraların hesaplara geçip geçmediğini araştırıyor. "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, ödeme sorgulama işlemleri e-Devlet ve SMS üzerinden yapılabiliyor. İşte Mayıs ayı evde bakım maaşı ödeme takvimiyle ilgili son bilgiler…
MAYIS 2026 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.
BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI
Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını kaydeden Bakan Göktaş, "Halihazırda 518 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının durumu e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.