2023 YENİ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2022 yılında 3.336 TL olarak ödenen evde bakım desteği (maaşı) 2023 yılındaki yeni tutarı 4.337 TL oldu.