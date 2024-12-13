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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Her ayın belli tarihlerinde evde bakım parası yatırılıyor. Evinde bakıma muhtaç kimselere bakanlara yatırılan evde bakım aylık ödemeleri SMS ve e devlet ekranı üzerinden yatıp yatmadığı öğrenilebiliyor. Peki Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:49
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        Evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Yeni memur maaş zammı ile beraber ise 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ve engelli evde bakım maaş zammı belli olacak. Peki, 2024 aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşının 15 Aralık tarihinde itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK OCAK 2025?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı itibarıyla yeniden artacak.

        2025 Evde bakım maaşının ne kadar olacağı Ocak ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

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        EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NEDİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

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