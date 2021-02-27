Evde çıkan yangında genç kadın öldü, üvey babası ve kızı kurtarıldı - haberler

Evde çıkan yangında genç kadın öldü, üvey babası ve kızı kurtarıldı 0:00 / 0:00

Muratpaşa ilçesi Fethi Okyar Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kısa sürede adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yanan dairede Şükrü Uysal, üvey kızı Emine Dilek Kuru ve torunu Afşin olduğu bilgisine ulaştı.

İtfaiye ve polis ekipleri Şükrü Uysal ve torunu Afşin'i kurtarırken, alevlerin arasında kalan Emine Dilek Kuru ise çıkarılamadı. Şükrü Uysal ve Torunu Afşin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeride inceleme yapan ekipler, Emine Dilek Kuru'nun cansız bedenine ulaştı. Genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Emine Dilek Kuru'nun madde bağımlısı olduğu ve daha önce evin perdelerini yaktığı belirtildi.