Evde çikolata nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı çikolata tarifi

Çikolata yapmak, dışarıdan bakıldığında karmaşık bir kimya deneyi gibi görünse de, aslında doğru malzemeler ve sıcaklık kontrolü ile ev mutfağında kolayca uygulanabilir bir süreçtir. Evde çikolata tarifi sayesinde, bitterden sütlüye, fındıklıdan portakallıya kadar kendi damak zevkinize uygun sonsuz çeşitlilikte çikolatalar üretebilirsiniz. Hazır çikolataların o bazen genzi yakan şekerli tadı yerine, kakaonun gerçek aromasını hissettiğiniz, ağızda eriyen ve pürüzsüz bir dokuya sahip kolay çikolata yapmak, kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en değerli hediyelerden biridir. Özellikle çocuklarınızla birlikte mutfakta keyifli vakit geçirmek için harika bir aktivite olan çikolata yapımı, sonucunda ortaya çıkan lezzetle tüm yorgunluğu unutturur.

KAKAO YAĞI VE DOĞAL MALZEME SEÇİMİ

Gerçek bir çikolata deneyimi için malzeme kalitesi her şeydir. Çikolatanın ağızda erimesini sağlayan ve ona o karakteristik dokuyu veren ana bileşen kakao yağıdır. Aktarlardan veya pasta malzemeleri satan yerlerden temin edebileceğiniz saf, yenilebilir kakao yağı, bu tarifin temel taşıdır. Eğer kakao yağı bulamazsanız, hindistan cevizi yağı da kullanılabilir ancak hindistan cevizi yağı oda sıcaklığında daha çabuk eridiği için çikolatanın daha yumuşak olmasına neden olabilir ve hafif bir hindistan cevizi aroması verir. Kakao tozu ise lezzetin kaynağıdır; işlenmemiş, ham kakao tozu kullanmak, hem antioksidan değerini korur hem de daha yoğun bir tat sağlar.

Tatlandırma aşamasında ise rafine şeker yerine bal, akçaağaç şurubu, agave şurubu veya pekmez gibi doğal alternatifler tercih edilir. Bu sıvı tatlandırıcılar, çikolatanın dokusunu bozmadan homojen bir şekilde karışmasını sağlar. Eğer kıtır bir doku isteniyorsa, çok ince öğütülmüş hindistan cevizi şekeri veya pudra şekeri de kullanılabilir. Çikolatanızı zenginleştirmek için ise kavrulmuş fındık, badem, antep fıstığı, kuru meyveler (yaban mersini, kuru üzüm), portakal kabuğu rendesi veya bir tutam deniz tuzu gibi eklemeler yapabilirsiniz. BENMARİ USULÜ ERİTME VE KARIŞTIRMA TEKNİĞİ Çikolata yapımının en kritik aşaması, malzemelerin eritilmesi ve karıştırılmasıdır. Kakao yağı, doğrudan ateşe maruz kaldığında yanabilir veya yapısı bozulabilir; bu nedenle mutlaka "benmari usulü" eritilmelidir. Bir tencerede su kaynatılır ve üzerine, suya değmeyecek şekilde ısıya dayanıklı bir cam kase yerleştirilir. Kasenin içine alınan kakao yağı, alttaki suyun buharıyla yavaş yavaş erimeye bırakılır. Yağ tamamen eridiğinde, içine kakao tozu ve seçilen tatlandırıcı eklenir. Karışımın pürüzsüz olması için bir çırpıcı ile sürekli karıştırılması gerekir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, karışıma kesinlikle su damlası girmemesidir. Tek bir su damlası bile çikolatanın yapısını bozup kesilmesine ("seize" olmasına) neden olabilir. Tüm malzemeler iyice özleşip parlak, akışkan ve pürüzsüz bir sos kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edilir. Eğer karışım çok koyu olursa, çok az miktarda daha yağ eklenebilir. Tadına bakarak tatlılık oranını bu aşamada ayarlayabilirsiniz.