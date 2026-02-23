Evde domates çorbası nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı domates çorbası tarifi

Hazır paket çorbaların içerdiği koruyucular ve yapay aroma vericilerden uzak, tamamen doğal ve mevsiminde toplanmış domateslerle hazırlanan ev yapımı versiyonu, besleyici değeriyle de öne çıkar. İster iftar sofralarında hafif bir başlangıç, ister soğuk kış günlerinde içinizi ısıtan bir şifa kaynağı olarak tüketin; kıvamı ve lezzeti yerinde bir domates çorbası, her zaman yüzleri güldürür.

Domates çorbası, dünyanın hemen her mutfağında farklı yorumlarla yer bulsa da, Türk mutfağındaki versiyonu genellikle unlu ve sütlü terbiyesiyle ayrışır. İtalyanların fesleğenli ve daha pütürlü çorbalarının aksine, bizim mutfağımızda pürüzsüz, kadifemsi ve akışkan bir kıvam makbuldür. Evde domates çorbası tarifi uygularken en büyük avantajınız, domatesin o doğal asiditesini süt veya krema ile dengeleyerek yumuşak bir içim elde edebilmenizdir. Domateslerin en olgun ve en lezzetli olduğu yaz aylarında hazırladığınız kışlık domates soslarıyla da kışın aynı lezzeti yakalamanız mümkündür. Özellikle çocuklara sebze yedirmenin en lezzetli yollarından biri olan, vitamin deposu bu çorbayı, kolay domates çorbası yöntemleriyle dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. Şimdi, tencerenizden mis gibi kokuların yükselmesini sağlayacak evde domates çorbası nasıl yapılır sorusunun cevabına, közleme tekniğinden terbiyesine kadar tüm detaylarına bakalım.

REKLAM DOMATES SEÇİMİ VE KÖZLEME TEKNİĞİ Lezzetli bir çorbanın sırrı, şüphesiz kullanılan domatesin kalitesinde saklıdır. Çorba için en uygun domatesler, "bursa" veya "armut" tipi denilen, eti bol, suyu az ve rengi koyu kırmızı olanlardır. Mevsimindeyseniz, domateslerin kabuklarını soyup rendeleyerek kullanmak en klasik yöntemdir. Ancak lezzeti bir üst seviyeye taşımak ve o isli, köz tadını yakalamak isterseniz, domatesleri fırında közleyerek kullanmak harika bir alternatiftir. İkiye bölünmüş domatesler, sarımsak ve biraz zeytinyağı ile fırınlanıp püre haline getirildiğinde, çorbanın aroması derinleşir ve gurme bir tat kazanır. Kış aylarında ise yazdan hazırladığınız domates konserveleri veya kaliteli bir domates salçası, taze domatesin yerini tutabilir. Ancak salça kullanırken, ekşiliğini kırmak ve rengini canlandırmak için mutlaka az miktarda şeker eklemek ve salçayı yağda iyice kavurmak gerekir. Domates rendesi veya püresi, çorbanın ana gövdesini oluşturur; bu nedenle pürenin pürüzsüz olması, çorbanın dokusu için önemlidir. Eğer domateslerin çekirdekleri sizi rahatsız ediyorsa, püreyi pişirmeden önce süzgeçten geçirmek ipeksi bir sonuç verir.

REKLAM UN KAVURMA VE KIVAM BAĞLAMA Türk usulü domates çorbasının en belirgin özelliği, meyane yani un kavurma işlemiyle kıvamının bağlanmasıdır. Tencerede eritilen tereyağına un eklenerek, unun kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavrulur. Bu aşama, çorbanın suyunun ayrışmaması ve kıvamlı olması için kritiktir. Un, hafifçe pembeleşip o meşhur kavrulmuş kokuyu yaydığında, üzerine domates rendesi veya salça eklenir. Un ve domatesin bir süre birlikte kavrulması, lezzetlerin bütünleşmesini sağlar. Kavurma işleminden sonra, soğuk su veya et suyu yavaş yavaş eklenirken bir yandan da çırpma teliyle sürekli karıştırılmalıdır. Sıcak unlu karışıma sıcak su eklemek topaklanmaya neden olabilir, bu yüzden suyun ısısı önemlidir. Et suyu veya tavuk suyu kullanmak, çorbanın besleyiciliğini ve lezzetini katlar. Su eklendikten sonra çorba kaynamaya bırakılır. Kaynadıkça kıvamı koyulaşacak ve rengi oturacaktır. SÜTLÜ DOKUNUŞ VE SERVİS Domates çorbasını tamamlayan ve o keskin domates tadını yumuşatan son dokunuş, süt veya kremadır. Çorba piştikten sonra, ocaktan almadan hemen önce oda sıcaklığındaki süt, yavaşça çorbaya eklenir ve karıştırılır. Süt, çorbaya hem daha açık ve iştah açıcı bir renk verir hem de lezzetini dengeler. Süt yerine sıvı krema kullanmak ise daha yoğun ve restoran tarzı bir sonuç verir.