Evde domates salçası nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı domates salçası tarifi

Salça yapmak, Anadolu'da sadece bir gıda hazırlığı değil, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini pekiştiren, imece usulü yapılan bir ritüeldir. Kasa kasa domateslerin yıkanmasıyla başlayan, günlerce süren güneşte kurutma veya saatlerce süren kaynatma nöbetleriyle devam eden bu süreç, sabrın ve emeğin lezzete dönüşmüş halidir. Evde domates salçası tarifi, kullanılan domatesin cinsinden tuzun türüne, kurutma yönteminden saklama koşullarına kadar incelik isteyen bir sanattır. Rengi kiremit kırmızısından parlak bordoya çalan, kıvamı kaşıkta duran ve asla sulanmayan iyi bir salça, en basit sebze yemeğini bile bir ziyafete dönüştürme gücüne sahiptir. Hazır salçalardaki metalik tat ve yapay asiditenin aksine, ev yapımı salça, domatesin o tatlı-ekşi dengesini mükemmel bir şekilde yansıtır. Kendi mutfağınızda, hijyeninden emin olarak hazırlayacağınız bu kırmızı mucize, kış boyu sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir sağlık deposudur. Şimdi, domatesin o muhteşem dönüşüm hikayesine, evde domates salçası nasıl yapılır sorusunun tüm teknik detaylarına inelim.

DOĞRU DOMATES SEÇİMİ VE FERMANTASYON SÜRECİ Mükemmel bir salçanın sırrı, tencereye girmeden çok önce, domates seçiminde başlar. Her domatesle salça yapılmaz; sulu ve ince kabuklu sofra domatesleri, kaynatıldığında çok fire verir ve istenen kıvamı yakalamak zorlaşır. Salça için en ideal domates türü, "Bursa domatesi" veya "armut domates" olarak bilinen, yumurta şeklindeki, eti bol, suyu az ve rengi koyu kırmızı olan cinslerdir. Bu domatesler hem daha verimlidir hem de likopen açısından daha zengindir. Domateslerin tam mevsiminde, yani Ağustos sonu veya Eylül başında, güneşten iyice kızarmış ve olgunlaşmış olanlarını seçmek lezzet derinliği açısından kritiktir. Çürük veya küflü olanların ayıklanması, salçanın dayanıklılığı için hayati önem taşır. Yıkanıp temizlenen domatesler, iri parçalar halinde doğranır. Kabuklarını soymaya bu aşamada gerek yoktur, çünkü süzme işlemi sırasında kabuk ve çekirdekler ayrılacaktır. Doğranan domatesler, geniş bidonlara veya çuvallara doldurulur ve üzerine bir miktar kaya tuzu serpilerek ağzı kapalı bir şekilde 2-3 gün bekletilir. Bu aşamaya "keşkülleme" veya "ekşitme" denir. Bekleme süresi boyunca domatesler kendi kendine fermente olur, etleri yumuşar ve o asidik sarı suyu (kara suyu) dibe çöker. Bu sarı suyun süzülüp atılması, salçanın pişme süresini kısaltır ve lezzetini tatlılaştırır. Bu, kolay domates salçası yapımının en önemli püf noktasıdır; domatesin suyunu bu aşamada ne kadar iyi atarsanız, kaynatma veya kurutma süresi o kadar azalır.

SÜZME VE PİŞİRME YÖNTEMLERİ Fermantasyon süreci tamamlanan ve yumuşayan domatesler, artık püre haline getirilmeye hazırdır. Geleneksel yöntemde kevgirden elle geçirilerek kabuk ve çekirdeklerinden ayrılan domatesler, günümüzde daha pratik olan salça makineleri veya mutfak robotları ve süzgeç yardımıyla püre haline getirilir. Elde edilen pürüzsüz domates özü için iki ana pişirme yolu vardır: Güneşte kurutma ve kaynatma. En lezzetli ve en sağlıklı olanı şüphesiz "güneş salçası"dır. Geniş tepsilere en fazla 2-3 parmak kalınlığında dökülen domates püresi, üzerine toz gelmemesi için tülbentle örtülerek kızgın güneş altında günlerce bekletilir. Güneş, domatesin suyunu yavaş yavaş buharlaştırırken, likopeni aktive eder ve salçaya o eşsiz koyu rengini verir. Güneşte kuruyan salça, pişirilmediği için besin değerini korur ve çiğ domates tadını kaybetmez. Ancak şehir hayatında bu imkanı bulamayanlar için "kaynatma" yöntemi devreye girer. Geniş tencerelerde, kısık ateşte ve tahta kaşıkla sürekli karıştırılarak yapılan kaynatma işlemi, sabır gerektirir. Salça kaynadıkça sıçrama yapar, bu yüzden dikkatli olunmalıdır. Suyu tamamen buharlaşıp, kaşıktan zor dökülen koyu bir kıvam alana kadar pişirme işlemine devam edilir. Kaynatma salçası, güneşte yapılana göre daha pişkin bir tada sahiptir ve rengi daha canlı kırmızı olur.