Evde hamburger köftesi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı hamburger köftesi tarifi

EVDE HAMBURGER KÖFTESİ TARİFİ

Hamburger köftesinin kalori değeri kullanılan etin yağ oranına ve köftenin gramajına göre değişir. Ortalama ölçülerle hazırlanmış 1 adet orta boy dana hamburger köftesi (yaklaşık 100 gram) yaklaşık 240–270 kalori içerir. Daha yağsız kıymayla yapılan köftelerde bu değer 200 kalori civarına düşebilir, yağ oranı yüksek etlerde ise 300 kaloriye yaklaşabilir. Kalorinin büyük kısmı proteinden ve doğal et yağından gelir. Ev yapımı köftelerde ekstra yağ eklenmezse enerji değeri daha dengeli olur. Izgara ya da tavada kendi yağıyla pişirilen köfteler, kızartılmış versiyonlara göre daha hafif kalır. Protein oranı yüksek olduğu için tok tutma süresi uzundur, sebze ve tam tahıllı ekmekle birlikte tüketildiğinde daha dengeli bir öğün oluşur.

Malzemeler

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet küçük boy kuru soğan (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu ya da bayat ekmek içi

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Evde hamburger köftesi hazırlarken lezzetin temelini kıymanın kalitesi oluşturur; çok yağsız et köfteyi kuru bırakır, fazla yağlı et ise pişirme sırasında dağılmaya yol açar, bu yüzden orta yağlı dana kıyma en dengeli sonucu verir. Rendelenmiş soğanın suyunu mutlaka sıkmak gerekir, aksi halde köfte hamuru gevşer. Tüm malzemeler geniş bir kapta bir araya getirilir ve en az beş altı dakika yoğrulur, bu aşamada kıymanın birbirine tutunması sağlanır. Yoğurma tamamlandıktan sonra karışım buzdolabında on beş dakika dinlendirilirse şekil vermek kolaylaşır. Dinlenen harç eşit parçalara ayrılır, avuç içinde yuvarlanır ve ardından hafif bastırılarak klasik hamburger formu verilir.

Köftelerin ortasına parmakla küçük bir çukur açmak pişerken kabarmayı engeller. Tavayı ya da ızgarayı önceden ısıtmak gerekir; köfteler sıcak yüzeye alındığında dışı hızlıca mühürlenir ve iç suyu korunur. Her yüzü yaklaşık üç dört dakika pişirilir, bu süre köftenin kalınlığına göre değişebilir. Pişirme sırasında bastırılmamalıdır, bastırmak etin suyunu kaybettirir. Ocaktan almadan kısa süre önce üzerine peynir konulursa eriyerek köfteyle bütünleşir. Evde hazırlanan hamburger köftesi sade ekmek arasında servis edilebilir ya da marul, domates ve turşu eşliğinde tamamlanabilir. Doğru yoğurma, kısa dinlendirme ve uygun pişirme süresiyle yapılan bu köfteler dışı hafif kızarmış, içi sulu kalan dengeli bir yapı sunar ve ev yapımı hamburgerlerin en güçlü parçasını oluşturur. Hamburger köftesi tek başına doyurucu bir lezzet sunar fakat doğru eşlikçilerle birlikte servis edildiğinde sofrada daha dengeli bir bütün oluşur. En klasik tamamlayıcı hamburger ekmeği, marul, domates ve salatalık turşusudur; bu sebzeler köftenin yoğun et tadını dengeler. Eritilmiş kaşar ya da cheddar peyniri köfteyle birleştiğinde daha dolgun bir tat ortaya çıkar. Yanında fırında patates ya da ev yapımı patates kızartması sunulduğunda alışılmış bir hamburger tabağı hazırlanır. Daha hafif bir alternatif isteyenler mevsim yeşillikleriyle hazırlanmış sade bir salatayı tercih edebilir.

Karamelize soğan, mantar sote ya da közlenmiş biber de köftenin aromasını güçlendirir. Sos tarafında yoğurt bazlı karışımlar, hardal ya da ev yapımı burger sosları iyi uyum sağlar. İçecek olarak ayran, sade maden suyu ya da ev yapımı limonata köftenin ağırlığını toparlar. Kahvaltı ya da brunch tarzı sunumlarda köftenin yanına çırpılmış yumurta ve avokado dilimleri eklenebilir. Doğru garnitürler ve içeceklerle bir araya geldiğinde hamburger köftesi hem ana öğün hem keyifli bir ev yemeği haline gelir. DOĞAL HAMBURGER KÖFTESİ PÜF NOKTALARI Doğal hamburger köftesinde lezzetin ana kaynağı etin kendisidir; katkı maddesi kullanmadan iyi sonuç almak istiyorsan taze çekilmiş orta yağlı dana kıyma tercih edilmelidir. Kıyma mümkünse aynı gün hazırlanmalı ve uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemelidir. Köfte harcına eklenen soğanın suyu mutlaka sıkılmalıdır, fazla nem köftenin pişerken dağılmasına yol açar. Yoğurma süresi kısa tutulmamalı fakat gereğinden fazla da uzatılmamalıdır; yaklaşık beş yedi dakika içinde etin lifleri birbirine tutunur ve şekil alabilecek bir yapı oluşur. Harcı buzdolabında kısa süre dinlendirmek hem form vermeyi kolaylaştırır hem de aromaların bütünleşmesini sağlar.