Evde kakao nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kakao tarifi

Kendine özgü yoğun aroması ve hafif acı tadı bulunur. Sade hali şeker içermez. Ev mutfağında sıcak kakao, tatlılar ve pastalarda kullanılır. Bitkisel kaynaklı olduğu için doğal antioksidanlar barındırır ve sütle hazırlandığında hem aroma hem besleyicilik kazanır. Doğru işlendiğinde kakao, içeceklere ve tariflere derinlik veren güçlü bir lezzet bileşeni kabul edilir. Peki, evde kakao nasıl yapılır?

EVDE KAKAO TARİFİ

Kakao ağacı ilk olarak Meksika ve çevresinde yetişmiş, çekirdekleri eski uygarlıklar tarafından içecek şeklinde tüketilmiştir. Daha sonra kakao Avrupa’ya taşınmış ve özellikle İspanya ile Fransa mutfaklarında şekerle birleşerek tatlı kültürünün parçası haline gelmiştir. Zamanla çikolata üretiminin gelişmesiyle birlikte kakao dünya genelinde yayılmış, bugün pek çok ülkenin pastacılık ve içecek geleneğinde yer bulmuştur. Bu nedenle kakao tek bir mutfakla sınırlı görülmez; kökeni Amerika kıtasına uzanan, küresel mutfaklarda kullanılan bir üründür.

REKLAM

Malzemeler

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı kakao tozu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı nişasta (isteğe bağlı, kıvam için)

1 çay kaşığı vanilya özütü ya da bir tutam vanilin

Üzeri için isteğe bağlı rendelenmiş çikolata Evde kakao hazırlamak basit görünse de doğru karıştırma ve ısı dengesi içeceğin dokusunu belirler. Önce küçük bir kapta kakao tozu ve şeker karıştırılır. Eğer daha yoğun bir içim isteniyorsa nişasta da bu aşamada eklenir. Kuru malzemeler bir miktar soğuk süt ile açılır. Bu adım topak oluşmasını engeller. Pürüzsüz bir karışım elde edildiğinde kalan süt tencereye alınır ve orta ateşte ısıtılır. Süt kaynamaya yaklaşırken hazırlanan kakao karışımı yavaşça eklenir ve tel çırpıcıyla sürekli karıştırılır. REKLAM Karıştırma bırakılmamalıdır. Kakao sütle tamamen bütünleştiğinde kıvam hafif koyulaşır. Kaynama noktasına gelmeden ocak kısılır. Taşma olmaması adına dikkatli olunmalıdır. Yaklaşık 3–4 dakika boyunca hafif fokurdama sağlanır. Bu süre kakao aromasının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ocaktan alınmadan hemen önce vanilya eklenir ve son kez karıştırılır. Hazırlanan kakao fincanlara paylaştırılır. Üzerine rendelenmiş çikolata serpilebilir ya da sade bırakılabilir. Daha köpüklü bir sonuç için servis öncesi kısa süre blenderden geçirilebilir. Evde yapılan kakao, hazır karışımlara göre daha yoğun aromalı olur ve şeker oranı kişisel damak tadına göre ayarlanabilir.

Kakaonun kıvamı çok koyu gelirse az miktarda sıcak süt eklenebilir. Fazla sıvı olursa kısa süre daha ocakta tutulur. İdeal sıcak kakao akışkan fakat hafif yoğun yapıda olmalıdır. Dinlendikçe biraz koyulaşacağı unutulmamalıdır. Ev ortamında hazırlanan bu içecek özellikle serin havalarda içimi rahatlatır. Doğru oranlar ve dengeli ısı ile yumuşak içimli, kakao aroması belirgin bir sonuç elde edilir. Kakaonun kalori değeri hazırlanma şekline ve eklenen şeker miktarına göre değişir. Sade kakao tozunun 1 yemek kaşığı (yaklaşık 10 gram) ortalama 20 ila 25 kalori içerir. Sütle hazırlanan ev yapımı sıcak kakaonun bir fincanı (yaklaşık 200 ml) şeker eklenmeden yapıldığında ortalama 90 ila 110 kalori civarındadır. Şeker ilavesiyle bu değer 130 ila 160 kaloriye kadar çıkabilir. Tam yağlı süt kullanıldığında kalori biraz yükselir, yarım yağlı ya da bitkisel içeceklerle hazırlandığında daha dengeli olur. Üzerine çikolata rendesi ya da krema eklenen tariflerde toplam enerji miktarı artar. Ortalama bir kupa klasik ev yapımı kakao tüketildiğinde alınan kalori 140 civarında kabul edilir. İçeriğinde karbonhidrat ve yağ bulunur, protein oranı sütten gelir. Porsiyon kontrolü yapıldığında tatlı isteğini bastıran sıcak bir içecek olarak değerlendirilebilir.

REKLAM KOLAY KAKAO PÜF NOKTALARI Kolay kakao hazırlarken lezzeti belirleyen en önemli noktalar kakao tozunun kalitesi, topaklanmayı önleyen karıştırma yöntemi ve sütün doğru sıcaklıkta ısıtılmasıdır. Öncelikle kakao tozu mutlaka şekersiz ve taze olmalıdır; bayat kakao içecekte mat bir tat bırakır. Kakao ile şeker kuru halde karıştırılmalı, ardından mutlaka az miktarda soğuk sütle açılmalıdır. Bu adım atlanırsa tencereye eklenen kakao topaklanır ve içimde pürüz oluşur. Süt doğrudan yüksek ateşe alınmamalıdır. Orta ısıda yavaş yavaş ısıtmak aromanın daha dengeli çıkmasını sağlar. Kaynama noktasına gelmeden kakao karışımı eklenmeli ve tel çırpıcıyla sürekli karıştırılmalıdır. Karıştırma bırakıldığında kakao dibe çöker ve yanık tadı oluşabilir. Kıvam istenenden inceyse birkaç dakika daha ocakta tutulabilir, yoğun gelirse sıcak süt eklenerek açılabilir. Nişasta kullanılıyorsa mutlaka soğuk sütle çözülmelidir; doğrudan sıcak karışıma giren nişasta pütür yapar. Vanilya ya da benzeri aroma vericiler en son aşamada eklenmelidir, erken giren aroma ısıyla birlikte uçar. Daha yumuşak içim isteyenler servisten önce içeceği kısa süre blenderden geçirebilir; bu yöntem köpüklü yapı sağlar. Bardaklara dökmeden önce mutlaka son kez karıştırılmalıdır çünkü kakao hızlı çöken bir yapıya sahiptir. Şeker oranı baştan düşük tutulabilir, servis sonrası damak tadına göre artırılabilir.