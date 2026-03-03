Evde karadut özü nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı karadut özü tarifi

Bazı kişiler boğaz rahatlatmak amacıyla sade halde kaşıkla almayı tercih eder. Ayrıca kek ve kurabiye hamurlarına az miktarda eklenerek farklı bir meyve aroması elde edilebilir. Yoğun kıvamı sayesinde salata soslarına çok küçük miktarda girerek hafif tatlı ekşi denge oluşturur. Doğal hazırlandığında katkı içermediği için hem tatlı hem içecek tariflerinde güvenle yer bulur ve mutfakta çok yönlü bir ürün olarak değerlendirilir. Peki, evde karadut özü nasıl yapılır?

EVDE KARADUT ÖZÜ TARİFİ

Karadut özünün kalori değeri hazırlanma şekline ve şeker eklenip eklenmemesine göre değişir. Şekersiz ev yapımı karadut özünün 1 yemek kaşığı (yaklaşık 15 gram) ortalama 25 ila 30 kalori içerir. 100 gram üzerinden hesaplandığında bu değer yaklaşık 160 ila 180 kalori aralığındadır. Doğal meyve şekeri kaynaklı karbonhidrat oranı yüksektir, yağ içermez, protein miktarı düşüktür. Şeker ilavesi yapılan tariflerde kalori seviyesi belirgin biçimde yükselir ve 100 gramda 220 kaloriye kadar çıkabilir. Şekersiz hazırlanmış karadut özü tatlı ihtiyacını bastıran doğal bir alternatif sayılabilir.

REKLAM Malzemeler 2 kg taze karadut

Yarım su bardağı içme suyu

İsteğe bağlı 1 çay bardağı toz şeker (doğal aroma korunmak istenirse eklenmeyebilir)

Süzmek için temiz tülbent ya da ince bez

Saklamak için cam şişe Evde karadut özü hazırlamak biraz zaman ister fakat yöntem doğru uygulandığında katkısız, yoğun aromalı bir sonuç elde edilir. Önce karadutlar ayıklanır. Ezilmiş, çürük ya da yapraklı olanlar ayrılır. Kalan meyveler bol suyla nazikçe yıkanır ve süzgeçte bekletilir. Suyunun tamamen akması gerekir. Ardından geniş tabanlı bir tencereye alınır ve üzerine yarım su bardağı içme suyu eklenir. Kısık ateşte karadutlar yumuşayana kadar 10–15 dakika pişirilir. Bu süreçte meyveler kendi suyunu bırakır ve renk koyulaşır. Tahta kaşık yardımıyla hafif bastırılarak karadutların özü çıkartılır. REKLAM Pişme tamamlandığında karışım ocaktan alınır. Ilıdıktan sonra temiz bir tülbent ya da ince bez yardımıyla süzülür. Posası iyice sıkılarak tüm sıvı elde edilir. Bu aşamada sabırlı olmak gerekir; posa içinde kalan sıvı özü seyreltmeden yoğunluk kazandırır. Elde edilen karadut suyu tekrar tencereye aktarılır. Orta ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynama başladıktan sonra ateş kısılır ve yaklaşık 25–35 dakika boyunca yavaş yavaş yoğunlaşması beklenir. Yüzeyde oluşan köpükler kaşıkla alınır. İstenirse bu aşamada çok az toz şeker eklenebilir, fakat doğal karadut aroması korunmak isteniyorsa şekersiz hazırlanması önerilir.

Kıvam kontrolü için bir damla öz tabağa damlatılır. Akışı yavaşladıysa ve parmakla sürüldüğünde yoğun bir yapı veriyorsa işlem tamamdır. Ocaktan alınan karadut özü birkaç dakika dinlendirilir, ardından steril cam şişelere sıcak halde doldurulur ve kapakları kapatılır. Şişeler ters çevrilerek soğumaya bırakılır. Bu yöntem vakum oluşmasına yardımcı olur. Ev yapımı karadut özü buzdolabında saklanmalıdır. Şekersiz hazırlanmışsa yaklaşık 2–3 hafta, az şeker eklenmişse daha uzun süre dayanabilir. Kullanım sırasında temiz kaşık tercih edilmelidir. Evde hazırlanan karadut özünde en önemli noktalar meyvenin taze olması, süzme aşamasının iyi yapılması ve kaynatma süresinin aceleye getirilmemesidir. Yavaş yoğunlaştırılan öz hem daha parlak renk verir hem de aroması belirgin kalır. Doğru yöntemle hazırlandığında içimi güçlü, rengi koyu ve tadı dengeli doğal bir karadut özü elde edilir. REKLAM DOĞAL KARADUT ÖZÜ PÜF NOKTALARI Doğal karadut özü hazırlarken sonucu belirleyen en kritik noktalar meyvenin tazeliği, süzme işleminin titizlikle yapılması ve kaynatma süresinin aceleye getirilmemesidir. Karadut mutlaka tam olgunlaşmış olmalıdır; ham meyve asidik tat bırakır, aşırı yumuşamış dut ise aroma kaybına yol açar. Yıkama sırasında meyveler bastırılmamalıdır çünkü karadut çok hassastır ve erken ezildiğinde suyunu bırakır. Tencereye alındıktan sonra yalnızca az miktarda su eklenmelidir; fazla su özü seyreltir ve uzun kaynatma gerektirir. Pişirme aşamasında dutlar kendi suyunu salınca tahta kaşıkla hafif bastırmak yeterlidir, tamamen ezmek posanın sıvıya karışmasına neden olur.