        Evde kek nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kek tarifi

        Evde kek nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kek tarifi

        Kek yapmak çoğu kişi için mutfakta ilk öğrenilen tariflerden biri olsa da istenen kabarıklığı yakalamak her zaman kolay olmuyor. Dışı pişmiş görünüp içi hamur kalan kekler, çöken yüzeyler ya da kuru dokular genellikle küçük ama kritik hatalardan kaynaklanıyor. Yumurta sıcaklığı, çırpma süresi ve fırın ayarı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Evde kek nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kek tarifi nasıl olur sorularının yanıtları.

        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 16:38
        Evde kek nasıl yapılır?

        Basit bir tatlı gibi görünse de kek aslında oran meselesi. Un miktarı, yağ tercihi ve karıştırma yönü sonucu doğrudan değiştiriyor. Kalıptan kolay çıkan, bayatlamayan ve kokusuyla mutfağı dolduran o klasik kek için hangi adımların önemli olduğunu detaylandırdık. Merak edilen tüm detaylar sizler için yazımızda.

        EVDE KEK TARİFİ

        • 3 adet oda sıcaklığında yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı süt
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 2 su bardağı elenmiş un
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya
        • İsteğe bağlı
        • 1 adet limon kabuğu rendesi veya 2 yemek kaşığı kakao

        Yapılışı:

        • Öncelikle yumurta ve toz şeker derin bir kapta mikserle çırpılır. Karışım açık sarı renk alıp hacim kazanana kadar çırpmaya devam edilir. Bu aşama kekin kabarmasını belirleyen en kritik noktadır; şeker tamamen çözünmüş olmalıdır.
        • Ardından süt ve sıvı yağ eklenir. Karışım kısa süre karıştırılarak homojen hale getirilir. Bu aşamada yüksek devir kullanmaya gerek yoktur; amaç köpüğü söndürmeden sıvıları karıştırmaktır.
        • Un, kabartma tozu ve vanilya ayrı bir kapta karıştırılır ve eleyerek sıvı karışıma eklenir. Spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaş hareketlerle karıştırılır. Fazla karıştırmak kekin sertleşmesine neden olacağından sadece kuru izler kaybolana kadar devam edilir.
        • Yağlanmış ve hafif unlanmış kalıba karışım dökülür. Kalıp tezgaha hafifçe vurularak büyük hava boşlukları giderilir.
        • Önceden ısıtılmış 170–180 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirilir. İlk yarım saat fırın kapağı açılmaz. Pişme kontrolü kürdanla yapılır; temiz çıkıyorsa kek hazırdır.
        • Fırından çıkarılan kek 10 dakika kalıbında dinlendirilir, ardından ters çevrilerek tamamen soğumaya bırakılır. Bu dinlenme süresi iç dokunun oturmasını sağlar ve kek kesildiğinde dağılmaz.

        EVDE KEK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Kek yapımında hata genellikle malzemeden değil, süreç yönetiminden kaynaklanır. Küçük gibi görünen detaylar sonucu doğrudan etkiler.

        Öncelikle tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir. Soğuk yumurta ya da süt, karışımın homojenliğini bozar ve kabarma performansını düşürür. Özellikle yumurta ve şeker çırpma aşaması atlanmaması gereken bir hacim oluşturma sürecidir.

        Un ölçüsü hassas olmalıdır. Göz kararı eklenen un, kekin yoğun ve kuru olmasına neden olabilir. Bu nedenle ölçü kabı kullanmak ve unu bastırmadan doldurmak gerekir. Ayrıca kabartma tozu mutlaka son kullanma tarihi kontrol edilerek kullanılmalıdır. Etkisini kaybetmiş kabartma tozu kekin çökmesine yol açar.

        Fırın kapağı ilk 25 dakika kesinlikle açılmamalıdır. Ani ısı kaybı kekin ortasının çökmesine neden olur. Aynı şekilde kalıp seçimi de önemlidir. Çok büyük kalıpta kek yayılır ve ince kalır; küçük kalıpta ise içi geç pişer.

        Karışımı kalıba döktükten sonra kalıbı tezgaha hafifçe vurmak, büyük hava boşluklarını azaltır. Bu teknik daha dengeli bir doku sağlar. Ayrıca kalıbın mutlaka yağlanmış ve unlanmış olması gerekir; aksi halde kek kalıba yapışabilir ve bütünlüğü bozulur.

        EV YAPIMI KEK SAKLAMA KOŞULLARI

        Ev yapımı kekler katkı maddesi içermediği için doğru saklama koşulları büyük önem taşır. Oda sıcaklığında saklama süresi genellikle 2–3 gündür.

        Nem dengesini korumak için kek kabının içine küçük bir parça elma koymak etkili bir yöntemdir. Elma ortamın nemini dengeler ve kekin yumuşak kalmasına yardımcı olur.

        Eğer kek birkaç gün içinde tüketilmeyecekse buzdolabında saklanabilir. Ancak bu durumda kek mutlaka hava geçirmez bir kapta olmalıdır.

        Daha uzun süreli saklama için dondurma yöntemi tercih edilebilir. Kek dilimlere ayrılıp ayrı ayrı sarılarak dondurucuya konulabilir. Çözündürme işlemi oda sıcaklığında ve yavaş yapılmalıdır. Mikrodalga ile hızlı çözündürme dokuyu bozabilir.

        Doğru saklanan bir kek, ilk günkü tazeliğini büyük ölçüde korur.

