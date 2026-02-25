Basit bir tatlı gibi görünse de kek aslında oran meselesi. Un miktarı, yağ tercihi ve karıştırma yönü sonucu doğrudan değiştiriyor. Kalıptan kolay çıkan, bayatlamayan ve kokusuyla mutfağı dolduran o klasik kek için hangi adımların önemli olduğunu detaylandırdık. Merak edilen tüm detaylar sizler için yazımızda.

EVDE KEK TARİFİ

3 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı elenmiş un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İsteğe bağlı

1 adet limon kabuğu rendesi veya 2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı:

Öncelikle yumurta ve toz şeker derin bir kapta mikserle çırpılır. Karışım açık sarı renk alıp hacim kazanana kadar çırpmaya devam edilir. Bu aşama kekin kabarmasını belirleyen en kritik noktadır; şeker tamamen çözünmüş olmalıdır.

Ardından süt ve sıvı yağ eklenir. Karışım kısa süre karıştırılarak homojen hale getirilir. Bu aşamada yüksek devir kullanmaya gerek yoktur; amaç köpüğü söndürmeden sıvıları karıştırmaktır.

Un, kabartma tozu ve vanilya ayrı bir kapta karıştırılır ve eleyerek sıvı karışıma eklenir. Spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaş hareketlerle karıştırılır. Fazla karıştırmak kekin sertleşmesine neden olacağından sadece kuru izler kaybolana kadar devam edilir.

Yağlanmış ve hafif unlanmış kalıba karışım dökülür. Kalıp tezgaha hafifçe vurularak büyük hava boşlukları giderilir.

Önceden ısıtılmış 170–180 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirilir. İlk yarım saat fırın kapağı açılmaz. Pişme kontrolü kürdanla yapılır; temiz çıkıyorsa kek hazırdır.

Fırından çıkarılan kek 10 dakika kalıbında dinlendirilir, ardından ters çevrilerek tamamen soğumaya bırakılır. Bu dinlenme süresi iç dokunun oturmasını sağlar ve kek kesildiğinde dağılmaz.

EVDE KEK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kek yapımında hata genellikle malzemeden değil, süreç yönetiminden kaynaklanır. Küçük gibi görünen detaylar sonucu doğrudan etkiler.

Öncelikle tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir. Soğuk yumurta ya da süt, karışımın homojenliğini bozar ve kabarma performansını düşürür. Özellikle yumurta ve şeker çırpma aşaması atlanmaması gereken bir hacim oluşturma sürecidir.

Un ölçüsü hassas olmalıdır. Göz kararı eklenen un, kekin yoğun ve kuru olmasına neden olabilir. Bu nedenle ölçü kabı kullanmak ve unu bastırmadan doldurmak gerekir. Ayrıca kabartma tozu mutlaka son kullanma tarihi kontrol edilerek kullanılmalıdır. Etkisini kaybetmiş kabartma tozu kekin çökmesine yol açar.

Fırın kapağı ilk 25 dakika kesinlikle açılmamalıdır. Ani ısı kaybı kekin ortasının çökmesine neden olur. Aynı şekilde kalıp seçimi de önemlidir. Çok büyük kalıpta kek yayılır ve ince kalır; küçük kalıpta ise içi geç pişer.

