Evde krema nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı krema tarifi
Mutfakta çoğu tarifin kaderini belirleyen küçük ama kritik bir detay vardır: kullanılan krema. Hazır ürünler pratik görünse de içeriği, kıvamı ve aroması çoğu zaman beklenen sonucu vermez. Bu yüzden son dönemde evde krema hazırlama konusu yalnızca merak değil, neredeyse bir mutfak refleksine dönüştü. Peki, evde krema yapımında nelere dikkat edilmeli?
Tatlıdan tuzluya onlarca tarifin merkezinde olan kremanın evde hazırlanabileceği fikri ilk anda zahmetli gibi görünse de yöntem öğrenildiğinde mutfakta büyük bir konfor sağlıyor. Üstelik katkısız olması yalnızca sağlık açısından değil, lezzet açısından da ciddi fark yaratıyor. İşte, evde krema yapmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtları.
EVDE KREMA NASIL YAPILIR?
Evde krema yapmak aslında sanılandan çok daha teknik ama bir o kadar da kontrol edilebilir bir süreçtir. Temel mantık süt yağını stabilize ederek hacim kazandırmaktır. Market kremaları homojenize edildiği için yapısı sabittir; evde ise denge tamamen kullanılan süt ve yağ oranına bağlıdır. Bu yüzden ilk adım doğru süt seçimi olur.
Bir litre tam yağlı süt geniş tabanlı bir tencereye alınır ve kısık ateşte kaynama noktasına getirilmeden ısıtılır. Amaç sütü pişirmek değil yağın ayrışmasını kolaylaştırmaktır. Sütün üzerinde ince bir kaymak tabakası oluşmaya başladığında ocaktan alınır ve oda sıcaklığında bekletilir. Ardından buzdolabına kaldırılır ve en az 8 saat dinlendirilir.
Ertesi gün yüzeyde oluşan kalın kaymak tabakası dikkatlice alınır. Bu artık ham kremadır. Daha pürüzsüz bir yapı için blenderdan kısa süre geçirilir. Burada süre önemlidir, uzun karıştırılırsa tereyağına dönüşür. Eğer çırpılabilir pasta kreması elde edilmek isteniyorsa içerisine bir miktar pudra şekeri ve çok az nişasta eklenip tekrar çırpılır.
EVDE KREMA YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Ev yapımı kremanın başarısı tariften çok süreç yönetimine bağlıdır. En sık yapılan hata yüksek ateş kullanılmasıdır. Süt kaynarsa protein yapısı değişir ve yağ ayrışması zorlaşır. Bu da ince ve sulu bir krema ile sonuçlanır.
Bir diğer önemli konu sıcaklık geçişleridir. Sıcak sütten direkt kaymak toplamaya çalışmak yapıyı bozar. Yağ molekülleri ancak soğuk ortamda birleşir. Bu yüzden soğutma süresi atlanmamalıdır. Sabırsız davranılan her aşama kremanın kesilmesine veya sulanmasına neden olur.
Karıştırma ekipmanı da sonucu etkiler. Metal kaplar daha hızlı soğuduğu için tercih edilir. Plastik kaplar ısıyı tuttuğundan krema gevşek kalabilir.
Şeker veya aroma ekleme aşaması da çoğu kişinin yanlış yaptığı noktadır. Çırpma işlemi bitmeden eklenen şeker hacmi düşürür. Doğru zaman krema yarı kıvama geldiği andır. Böylece hem hacim korunur hem de yapısı stabil kalır.
EV YAPIMI KREMA SAKLAMA KOŞULLARI
Katkısız olduğu için ev yapımı kremanın raf ömrü kısa ama yönetilebilir durumdadır. En doğru saklama yöntemi hava ile temasını minimuma indirmektir. Krema cam kavanoza alınmalı ve yüzeyi streç ile temas edecek şekilde kapatılmalıdır.
Buzdolabında 2 ila 4 derece arası ideal aralıktır. Kapak rafları yerine orta raf tercih edilmelidir. Kapak bölmeleri sıcaklık değişimine açıktır ve krema hızlı bozulur. Doğru koşullarda 3 gün boyunca güvenle kullanılabilir.
Dondurma yöntemi de mümkündür ancak çözündüğünde çırpma özelliği azalır. Bu yüzden dondurulmuş krema sos ve yemeklerde kullanılmalıdır. Tekrar kabartma için küçük miktar taze krema ile karıştırmak işe yarar.
Kremada ekşi koku, kesik görünüm veya yüzeyde sarı su ayrışması oluştuysa tüketilmemelidir. Katkı maddesi olmadığı için bozulma hızlı ve nettir.