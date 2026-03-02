Evde labne nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı labne tarifi

Labne Nedir?

Labne; yoğurdun süzülmesiyle elde edilen, yumuşak ve sürülebilir kıvamda bir peynir çeşididir. Kremamsı dokusu sayesinde kahvaltılarda, sandviçlerde ve tatlı tariflerinde sıkça kullanılır. Özellikle cheesecake yapımında da tercih edilen bir malzemedir. Market raflarında farklı markalarla satılsa da aslında temel mantığı oldukça basittir. Yoğurdun suyunun süzülmesiyle daha yoğun ve kıvamlı bir hale gelmesi sağlanır. İşte bu nedenle evde labne nasıl yapılır sorusu oldukça pratiktir diyebiliriz. Hazır ürünler yerine ev yapımı bir evde labne tarifi, içerik açısından daha güvenlidir. Çünkü yalnızca yoğurt ve tercihe bağlı olarak tuz kullanılır. Bu da tamamen katkısız bir doğal labne kolay labne elde etmenizi sağlar.

Evde Labne Nasıl Yapılır?

Gerçekten lezzetli bir sonuç için tam yağlı ve kaliteli bir yoğurt tercih edilmelidir. Yoğurdun ne kadar yoğun olduğu, elde edeceğiniz labnenin kıvamını doğrudan etkiler. Şimdi adım adım evde labne nasıl yapılır sorusunun uygulamalı cevabına geçelim.

Labne İçin Gerekli Malzemeler 1 kilogram tam yağlı yoğurt

1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)

Temiz bir tülbent veya ince bez Labne Yapılışı 1- Yoğurdu derin bir kaba alın. 2- İsteğe bağlı olarak tuzu ekleyip karıştırın. 3- Bir süzgecin içine tülbent yerleştirin. 4- Yoğurdu tülbentin içine dökün. 5- Tülbentin kenarlarını kapatarak bohça şeklinde bağlayın. 6- Süzgeci bir kabın üzerine yerleştirip buzdolabına kaldırın. 7- Yaklaşık 24 saat boyunca süzülmesini bekleyin. Süre sonunda yoğurdun suyu süzülmüş olacak ve geriye yoğun kıvamlı bir labne kalacaktır. Bu yöntemle gerçekten doğal labne kolay labne yapabileceğinizi söyleyebiliriz. Doğru yöntem ve adımları takip ederek hem doğal hem de lezzetli bir peynir elde edebileceğinizi rahatlıkla belirtebiliriz. Evde Labne Tarifi Başarılı bir evde labne tarifi için bazı püf noktalar oldukça önemli. Öncelikle yoğurdun ev yapımı veya kaliteli bir marka olması sonucu doğrudan etkiler. Sulu yoğurt kullanırsanız süzme süresi uzayabilir. Süzme süresi labnenin kıvamını belirler. Daha yoğun bir kıvam istiyorsanız 36 saate kadar bekletebilirsiniz. Daha yumuşak bir kıvam için 18–24 saat yeterli olacaktır. Lezzetli bir evde labne tarifi için dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir;