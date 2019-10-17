Pizza tarifi, nasıl yapılır?

Pizza çocukların en sevdiği hamur işlerinden biridir. Pizzanın evde hazırlanması da çok zor değil hatta zevkli yapılan bir hamur işidir.
Pizza hamuru malzemeleri:
- 5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1,5 su bardağı ılık su
- 5 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
Pizza tarifi üzerine:
- Rendelenmiş mozarellamozarella peyniri
- Sucuk
- Mantar
- Zeytin
- Biber
- Domates
Pizza sosu
- 2 su bardağı domates sosu
- Bir çay kaşığı kekik
- Bir çay fesleğen
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 diş dövülmüş sarımsak
Pizza hamur ve pizzanın hazırlanışı:
- Bir kap içerisinde kuru maya, su ve şeker karıştırılıp 10 dakika bekletilir.
- Un kaba konularak ortası açılır ve tuz kenarlara serpilir.
- Mayalanan karışım ortasına konulur ve üzerine sıvı yağ eklenir.
- Sonra hepsi karıştırılarak yoğurulur.
- Top şeklinde yağlanmış bir kaba tekrar konulur ve üstü yağlanır.
- Üzeri kapatılarak bekletilir.
- Sonra hamur yuvarlak olarak açılarak üzerine çatalla delinir.
- Yağlı kâğıt serilir ve tepside 200 derecede 10 dkdk. pişirilir.
- Domates sosu ve içerisine dövülmüş sarımsak ve baharatlar eklenerek biraz sotelenir.
- Fırından pişmiş hamuru çıkarılıp; üzerine sos yayılır dilimlenen sucuk, zeytin ve mantar serpiştirilir ve rendelenmiş mozarellamozarella peyniri dökülür.
- Biber ve domates parçaları da üzerine dağınık yerleştirilir tekrar fırına verilir.
- 20 dkdk. pişirilerek fırından alınır, servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
YORUMLAR