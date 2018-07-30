Çocukların zihinsel gelişimlerini etkileyen, hayal güçlerini geliştiren oyun hamuruyla oynamak kadar zevkli bir şey varsa o da oyun hamuru hazırlamak! Üstelik tamamen doğal ve her evde bulunan malzemelerle hazırlanan oyun hamurlarıyla çocuğunuzun sağlığını riske atmamış olacaksınız. Peki evde oyun hamuru nasıl yapılır? İşte hazırlaması zevkli ve doğal oyun hamuru tarifi...

EVDE OYUN HAMURU İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1/3 su bardağı tuz

3 su bardağı un

Hamuru renklendirmek için:

Renkli gıda boyaları ya da taze meyve veya sebzeler

EVDE OYUN HAMURU NASIL YAPILIR?

Un, tuz, su ve yağı yoğurarak, uygun kıvama getirin. Ardından hamuru boyamak üzere parçalara ayırın. Ayırdığınız hamurları gıda boyaları ile boyayabilirsiniz. Gıda boyası yerine ıspanak suyu, vişne, pancar, böğürtlen ya da zerdeçal gibi doğal malzemeler kullanarak da hamuru renklendirebilirsiniz.

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