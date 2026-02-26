Canlı
        Evde tavuk dürüm nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı tavuk dürüm tarifi

        Evde tavuk dürüm nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı tavuk dürüm tarifi

        Gün içinde hızlıca hazırlanabilen ama dışarıdan söylenen versiyonuna göre daha hafif ve kontrollü bir alternatif arayanların ilk aklına gelen seçeneklerden biri tavuk dürüm oluyor. Özellikle kullanılan yağ miktarı, sosun içeriği ve ekmeğin yapısı değiştiğinde aynı tarif bambaşka bir sonuca dönüşebiliyor. Peki lokanta tadını evde yakalamak gerçekten mümkün mü, yoksa ev yapımı versiyon her zaman daha kuru ve sıradan mı kalıyor? İşte, son dönemlerde sıkla araştırılan Evde tavuk dürüm nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı tavuk dürüm tarifi sorularının yanıtları.

        Giriş: 26.02.2026 - 15:30
        Evde tavuk dürüm nasıl yapılır?

        Dışarıda yediğiniz dürümün cazibesi çoğu zaman sosundan, kokusundan ve o dengeli dokusundan geliyor. Ancak çoğu kişi evde denediğinde ya fazla sulu ya da fazla sert bir sonuçla karşılaşıyor ve tariften vazgeçiyor. Oysa doğru kesim, doğru baharat dengesi ve uygun ısı kullanıldığında mutfakta restoran standardına oldukça yaklaşmak mümkün. Sizler için hazırladığımız yazımızda evde tavuk dürüm yapmanın püf noktalarını bulabilirsiniz.

        EVDE TAVUK DÜRÜM NASIL YAPILIR?

        Evde tavuk dürüm yapmak aslında restoran ürününü taklit etmekten çok daha fazlasıdır. Çünkü sokakta yediğin dürümün lezzeti sadece tavuktan gelmez; pişirme tekniği, etin marine edilme süresi, lavaşın sıcaklığı ve iç malzemenin dengesi toplam deneyimi oluşturur.

        İlk kritik konu tavuk seçimidir. Göğüs eti hızlı pişer ama kuru kalır. But eti daha aromalıdır ve dürüm için daha uygundur.

        İkinci konu pişirme yüzeyi. Tavuk dürüm tavada yapılabilir ama ince geniş bir yüzeyde, yüksek ateşte ve kısa sürede mühürlenirse sokak lezzetine yaklaşır.

        Dürümün güzel olması için lavaş sıcak, iç harç sıcak, sebze ise serin olmalıdır. Bu denge olmazsa her şey aynı sıcaklığa gelir ve lezzet düzleşir.

        EVDE TAVUK DÜRÜM TARİFİ

        Malzemeler

        • 500 gram tavuk but veya göğüs
        • 3 yemek kaşığı yoğurt
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 tatlı kaşığı biber salçası
        • 1 çay kaşığı kimyon
        • 1 çay kaşığı toz biber
        • Yarım çay kaşığı karabiber
        • Yarım çay kaşığı kekik
        • Tuz
        • 2 diş sarımsak
        • 4 adet lavaş
        • İç harç için
        • İnce doğranmış marul
        • Domates
        • Kırmızı soğan
        • Turşu
        • İsteğe göre patates kızartması
        • Sos için
        • Yoğurt
        • Sarımsak
        • Tuz
        • Az limon suyu

        Yapılışı

        • Tavuklar ince şeritler halinde kesilir. Marine sosu hazırlanır ve tavuklarla iyice karıştırılır. Burada amaç yüzeyi kaplamak değil, etin liflerine işlemesini sağlamaktır. Bu nedenle en az 1 saat dinlendirilir, mümkünse buzdolabında 4 saate kadar bekletilir.
        • Tavuklar yüksek ateşte geniş bir tavada tek kat halinde pişirilir. İlk 2 dakika kesinlikle karıştırılmaz. Bu aşamada dış yüzey karamelize olur. Sonrasında çevrilir ve kısa süre daha pişirilir. Tavuk fazla tutulursa sertleşir.
        • Lavaşlar kuru tavada ısıtılır. Bu işlem yumuşatma değil esnetme içindir. Lavaş sıcak ama çıtır olmamalıdır.
        • Lavaşın ortasına ince bir hat halinde tavuk konur. Üzerine sebzeler dengeli şekilde eklenir. Sos en son eklenir ve lavaş kenarları içe katlanarak sarılır.
        • Dürüm sarıldıktan sonra tekrar tavaya alınıp dış yüzeyi hafif kızartılırsa lezzet belirgin şekilde artar.

        EVDE DOĞAL, KOLAY TAVUK DÜRÜM YAPIMI İÇİN PÜF NOKTALAR

        Tavuk dürümün en önemli sırrı baharat değil nem yönetimidir. Evde yapılan dürümlerin çoğu ya kuru olur ya da sulanır. Bunun nedeni marine sosunun oranıdır. Yoğurt fazla olursa tavuk sulanır, az olursa lifler sertleşir. İdeal kıvam etin parlak ama akışkan olmamasıdır.

        Bir diğer püf nokta kesim yönüdür. Tavuk lif yönüne paralel kesilirse çiğnemesi zor olur. Liflere dik kesildiğinde lokma yumuşar.

        Sebzeler önceden tuzlanmamalıdır. Tuz sebzenin suyunu çıkarır ve dürüm kısa sürede ıslanır. Bu yüzden tuzlama sadece pişmiş tavukta yapılmalıdır.

        Sos doğrudan tavuğun üstüne dökülmez. Lavaşa sürülür. Böylece lavaş ıslanmaz ve her lokmada eşit dağılım sağlanır.

        Son olarak dürüm dinlendirilmez. Sarılır ve hemen yenir. Bekleyen dürüm buharlaşma nedeniyle içten yumuşayıp dıştan sertleşir.

        EVDE TAVUK DÜRÜM TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Ev yapımı olması her zaman daha hafif olduğu anlamına gelmez. Dürümde kalori yükünü artıran şey tavuk değil sos ve eklenen karbonhidratlardır. Özellikle mayonez ağırlıklı soslar, kızartma patates ve kalın lavaş kombinasyonu fark edilmeden ağır bir öğün oluşturur.

        Ayrıca dürüm akşam geç saatlerde tüketilecekse yoğurtlu sos tercih edilmelidir. Yağlı soslar gece sindirimi zorlaştırır ve uyku kalitesini düşürür.

        En önemli nokta ise sıcak tüketmektir. Soğuyan dürüm daha hızlı yenir ve tokluk sinyali geç gelir. Bu da fark edilmeden fazla tüketim yaratır.

