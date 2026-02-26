Evde tavuk şiş nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı tavuk şiş tarifi

Evde tavuk pişirmek kolaydır ama tavuk şiş yapmak ayrı bir özen ister. Çünkü burada amaç yalnızca eti pişirmek değil, dışı hafif kızarmış kalırken içinin sulu kalmasını sağlayan doğru dengeyi kurmaktır. İşte, evde tavuk şiş yapmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtları ve püf noktası.

EVDE TAVUK ŞİŞ NASIL YAPILIR?

Restoranda yediğin tavuk şiş ile evde yaptığın arasındaki fark çoğu zaman kullanılan etten değil, sürecin yönetiminden kaynaklanır. Tavuk şiş aslında zor bir yemek değildir; aksine doğru sırayla ilerlenirse oldukça kontrollü bir pişirme işidir. Temel mantık şu: eti liflerine zarar vermeden marine etmek, yüksek ama yakmayan ısıda mühürlemek ve içini kurutmadan pişirmek.

REKLAM

İlk adım doğru tavuk seçimiyle başlar. Göğüs eti daha hafif ve hızlı pişer ancak en küçük hatada kurur. But eti ise daha yağlıdır, affedicidir ve şiş için çoğu ustanın tercihidir. Ev ortamında lezzete daha yakın sonuç almak için but eti önerilir. Derisi ve fazla yağı temizlenir, fakat tamamen yağsız bırakılmaz; ince yağ tabakası pişerken aromayı taşır.

Etler yaklaşık ceviz büyüklüğünde doğranır. Küçük doğranırsa suyu kaçar, büyük doğranırsa dışı yanarken içi çiğ kalır. Şişe dizmeden önce mutlaka dinlendirilir çünkü kesilen et hemen pişirilirse lifleri büzüşür ve sertleşir. Marine süresi burada kritik aşamadır. Amaç etin dışını soslamak değil, hücre içine aroma taşımaktır. Bunun için en az 3 saat, ideal olarak 8 saat dinlendirme gerekir. Bu süreçte tuz hemen eklenmez; erken tuz etin suyunu bırakmasına neden olur. EVDE TAVUK ŞİŞ TARİFİ Malzemeler 600 gram tavuk but kuşbaşı

1 adet orta boy soğan rendesi suyu

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı sarımsak tozu veya 2 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz Yapılışı REKLAM Önce soğan rendelenir ve posası sıkılarak yalnızca suyu alınır. Soğanın lifini değil suyunu kullanmak önemli çünkü posa pişerken yanar ve acı tat oluşturur. Bir kapta yoğurt, zeytinyağı ve salça karıştırılır. Ardından baharatlar eklenir ve pürüzsüz kıvam elde edilir. En son soğan suyu ilave edilir.

Doğranmış tavuklar bu karışıma eklenir ve elle iyice yedirilir. Kap kapatılır ve buzdolabında minimum 3 saat dinlendirilir. Pişirmeye yakın tuz eklenir ve tekrar karıştırılır.

Şişlere dizerken parçalar sıkıştırılmaz. Aralarında milim boşluk bırakılır ki ısı dolaşabilsin. Döküm tava yüksek ateşte ısıtılır. Şişler tavaya alınır ve ilk 2 dakika dokunulmaz. Ardından çevrilerek toplam 8–10 dakika içinde pişirilir.

Pişen tavuklar hemen servis edilmez. 4–5 dakika dinlendirilir. Bu bekleme süresi etin suyunu içine geri çekmesini sağlar. Yanına sumaklı soğan ve lavaş ile servis edildiğinde restoran lezzetine en yakın sonuç elde edilir. EVDE TAVUK ŞİŞ YAPMANIN PÜF NOKTALARI Tavuk şişte lezzeti belirleyen şey sos değil ısı yönetimidir. Evde yapılan çoğu tarifin kuru olmasının nedeni düşük ateşte uzun süre pişirmektir. Tavuk eti biftek gibi düşünülmeli; kısa sürede yüksek ısı görmelidir. Yoğurt mutlaka olmalı ama fazla olmamalıdır. Yoğurt eti yumuşatır fakat fazlası tavada kaynar ve et haşlanır. Marine sosunun etin üzerinde kalın tabaka oluşturması değil, ince kaplama yapması gerekir. Metal şiş tercih edilmelidir. Tahta şişler ısıyı iletmez ve iç kısım geç pişer. Eğer tahta şiş kullanılacaksa en az yarım saat suda bekletilmelidir.