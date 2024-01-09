90'lı yılların sevilen serileri arasında yer alan Home Alone filmi, Evde Tek Başına 2 filmi ile televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Macaulay Culkin, Joe Pesci ve Daniel Stern üstlendiği film 1992 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Evde Tek Başına 2 konusu nedir? Home Alone 2: Lost in New York filmi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?" İşte Evde Tek Başına 2 filmi konusu ve oyuncuları...

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EVDE TEK BAŞINA 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kevin McCallister geri dönüyor ama bu sefer Kevin'a New York'ta rastlıyoruz yanında Big Apple'ı kendi oyun parkına dönüştürecek kadar nakit para ve kredi kartlarıyla. Yanlış uçağa binip ailesini yine kaybeden Kevin yine hapishaneden kaçan Harry ve Marry ile New York'ta tekrar karşılaşır. Ama Kevin onlara yine unutamayacakları bir karşılama hazırlamıştır.