        Evde tulumba tatlısı nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı tulumba tatlısı tarifi

        Dışarıdan alındığında çoğu zaman ağır şerbeti ya da yağ kokusuyla hayal kırıklığı yaratabilen tulumba tatlısını aslında evde çok daha dengeli ve hafif bir kıvamla hazırlamak mümkün. Üstelik doğru teknikle yapıldığında dışı çıtır, içi boş ve yumuşak dokusunu yakalamak sanıldığı kadar zor değil. Peki Evde tulumba tatlısı nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı tulumba tatlısı tarifi nasıl olmalıdır? Detaylar yazımızda.

        Giriş: 26.02.2026 - 15:38
        Evde tulumba tatlısı nasıl yapılır?

        Pastane vitrininin en klasik tatlılarından biri olan tulumba, aslında mutfakta temel birkaç malzeme ve doğru sıralama ile hazırlanabilen teknik bir tarif. Yanlış bir adım tatlıyı hamurlaştırırken doğru yöntem profesyonel sonuç veriyor. İşte, tulumba yapımı hakkında merak edilenler.

        EVDE TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

        Tulumba tatlısı dışarıdan bakıldığında basit bir kızartma hamuru gibi görünür ama aslında tamamen teknik bir tatlı olarak yer alır. Şerbet, hamur ve kızartma ısısı aynı anda doğru yönetilmezse sonuç ya hamur kalır ya da sertleşir.

        Önce şerbet hazırlanır. Çünkü tulumba sıcak, şerbet ise mutlaka soğuk olmalıdır. Su ve şeker kaynatılır, birkaç damla limon suyu eklenir ve 12-15 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alınarak tamamen soğumaya bırakılır. Şerbetin kıvamı baklava şerbeti kadar yoğun olmamalı; biraz daha akışkan olmalı. Tulumba ince yapılı olduğu için ağır şerbeti taşıyamaz.

        Ardından hamur aşamasına geçilir. Tencerede su, tereyağı ve çok az tuz kaynatılır. Kaynadıktan sonra un tek seferde eklenir ve sürekli karıştırılarak pişirilir. Bu aşama kritik noktadır. Amaç hamuru kızartmak değil nişastayı jelatinize etmektir. Yaklaşık 4-5 dakika karıştırdığınızda hamur toparlanır ve tencere tabanında ince bir tabaka bırakmaya başlar.

        Hamur mutlaka ılıtılır. Sıcakken yumurta eklenirse kesilir ve kızartırken dağılır. Ilıdıktan sonra yumurtalar tek tek eklenir ve her eklemede tamamen yedirilir.

        Hamur yağın içine değil, yağa doğrudan sıkılır. Makas ya da bıçakla kesilir ve düşük ateşte kızarmaya bırakılır. Tulumba yüksek ateşte kızarmaz, içi hamur kalır.

        EVDE TULUMBA TATLISI TARİFİ

        Hamur için

        • 1 su bardağı su
        • 50 g tereyağı
        • 1 su bardağı un
        • 3 adet yumurta
        • bir tutam tuz

        Şerbet için

        • 2 su bardağı şeker
        • 2,5 su bardağı su
        • birkaç damla limon suyu

        Yapılışı

        • Önce şerbet hazırlanır. Şeker ve su kaynatılır, limon suyu eklenir ve 15 dakika kaynatıldıktan sonra tamamen soğumaya bırakılır.
        • Tencerede su ve tereyağı kaynatılır. Kaynadığında un tek seferde eklenir. Orta ateşte 4-5 dakika sürekli karıştırılarak pişirilir. Hamur toparlanıp parlak bir yapı alınca ocaktan alınır ve ılımaya bırakılır.
        • Ilıyan hamura yumurtalar tek tek eklenir. Her yumurtadan sonra karıştırılarak pürüzsüz kıvam elde edilir. Hamur sıkma torbasına alınır.
        • Derin bir tavaya yağ konur. Yağ soğukken hamur sıkılır ve makasla kesilir. Ocağın altı orta-düşük seviyeye getirilir ve tulumbalar yavaş yavaş kızartılır. Renk koyulaşıp kabuk sertleşince alınır ve soğuk şerbete aktarılır. 3-4 dakika sonra servis edilir.
        • Servis sırasında üzeri hafifçe kuruyunca gerçek tulumba dokusu ortaya çıkar. Dışı çıtır, içi boş ve şerbeti dengeli olur.

        EVDE TULUMBA TATLISI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        • En büyük hata yüksek ateş kullanmaktır. Tulumba kızarmıyor, pişiyor. Yani hamurun içindeki nem kontrollü şekilde buharlaşmalı. Hızlı kızartma kabuk oluşturur ama içi hamur bırakır.
        • Şerbet yoğunluğu kritik konudur. Çok koyu şerbet tatlıyı ağırlaştırır, çok sulu şerbet ise lezzeti taşırmaz. Doğru kıvam parmağınızla dokunduğunuzda hafif yapışan ama ip gibi uzamayan kıvamdır.
        • Hamur mutlaka pişirilmelidir. Sadece karıştırıp bırakılan hamur kızartmada patlar veya yağ çeker.
        • Yumurta miktarı kıvam belirler. Hamur sıkıldığında dişli uç formunu koruyorsa doğru kıvamdır. Akıyorsa cıvık, çıkmıyorsa serttir.
        • Tulumbayı sıcak şerbete atmak en sık yapılan hatadır. Bu durumda kabuk yumuşar ve lokma tatlısına döner. Gerçek tulumba önce çıtırlaşır sonra şerbeti emer.
        • Son olarak bekletme süresi önemlidir. Şerbette uzun süre kalması gerektiği düşünülür ama tam tersi.
        • Doğru yapıldığında evde yapılan tulumba, çoğu tatlıcıdan daha iyi sonuç verir çünkü en önemli avantaj tazelik ve kontrollü şerbet oranıdır. Bu tatlı tamamen teknik ve sabır işidir; hızlandıkça kalite düşer.
