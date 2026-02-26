Pastane vitrininin en klasik tatlılarından biri olan tulumba, aslında mutfakta temel birkaç malzeme ve doğru sıralama ile hazırlanabilen teknik bir tarif. Yanlış bir adım tatlıyı hamurlaştırırken doğru yöntem profesyonel sonuç veriyor. İşte, tulumba yapımı hakkında merak edilenler.

EVDE TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

Tulumba tatlısı dışarıdan bakıldığında basit bir kızartma hamuru gibi görünür ama aslında tamamen teknik bir tatlı olarak yer alır. Şerbet, hamur ve kızartma ısısı aynı anda doğru yönetilmezse sonuç ya hamur kalır ya da sertleşir.

Önce şerbet hazırlanır. Çünkü tulumba sıcak, şerbet ise mutlaka soğuk olmalıdır. Su ve şeker kaynatılır, birkaç damla limon suyu eklenir ve 12-15 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alınarak tamamen soğumaya bırakılır. Şerbetin kıvamı baklava şerbeti kadar yoğun olmamalı; biraz daha akışkan olmalı. Tulumba ince yapılı olduğu için ağır şerbeti taşıyamaz.

Ardından hamur aşamasına geçilir. Tencerede su, tereyağı ve çok az tuz kaynatılır. Kaynadıktan sonra un tek seferde eklenir ve sürekli karıştırılarak pişirilir. Bu aşama kritik noktadır. Amaç hamuru kızartmak değil nişastayı jelatinize etmektir. Yaklaşık 4-5 dakika karıştırdığınızda hamur toparlanır ve tencere tabanında ince bir tabaka bırakmaya başlar.