Evde yufka nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı yufka tarifi
Market raflarında hazır seçenekler çoğaldıkça mutfakta geleneksel üretimin değeri daha fazla konuşulur hale geldi. Özellikle katkısız beslenmeye yönelenlerin ilk araştırdığı konulardan biri de evde yufka açmanın gerçekten zor olup olmadığı. İncecik açılan hamurun kıvamı, pişirme süresi ve saklama yöntemleri en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki evde yufka yapımı nasıl olur? Nelere dikkat edilmeli?
Son dönemlerde kişilerde gittikçe artan evde üretim hevesi yufka yapımına da sıçradı. İnternet üzerinden evde yufka hamuru yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken farklı yufka tarifleri de kafaları karıştırabiliyor. Böreklerin vazgeçilmezi olan yufkanın yapımı hakkında merak edilen tüm detaylar ise yazımızda.
EVDE YUFKA NASIL YAPILIR?
Önce geniş bir yoğurma kabına un elenir. Eleme işlemi yalnızca pütürleri ayırmak için değil, unun hava almasını sağlamak için yapılır. Hava alan un daha elastik hamur verir. Ardından ortası havuz gibi açılır ve tuz serpilir. Ilık su azar azar eklenir. Su bir anda dökülmez, çünkü her unun su kaldırma oranı farklıdır. Amaç sert değil tok bir hamur elde etmektir.
Ortalama 12–15 dakika süren yoğurma sırasında hamur önce parçalanır, sonra pürüzsüzleşir, en sonunda ipeksi bir yüzey kazanır. Bu aşamada hamurun avuca yapışmaması gerekir ama kuru da olmamalıdır. Hamurun hazır olduğu an, bastırıldığında yavaşça geri dönmesidir.
Yoğrulan hamur bezelenir. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapılır ve unlanmış zeminde üzeri örtülerek dinlenmeye bırakılır. Dinlenme süresi minimum 25 dakika olmalıdır. Bu süre glutenin gevşemesini sağlar, aksi halde açarken hamur sürekli geri toparlanır.
Dinlenen bezeler önce merdaneyle pasta tabağı büyüklüğüne getirilir. Ardından oklavaya sarılarak incecik açılır. Burada amaç sadece büyütmek değil eşit inceltmektir. İyi açılmış yufkada kalın kenar, ince orta olmaz. Tezgah hafif unlanır ve yufka şeffafa yakın inceliğe gelene kadar çevrilerek açılır.
Son aşamada sac ya da geniş tabanlı tava orta ateşte ısıtılır. Yufka yüzeye serilir ve kabarmaya başladığı an çevrilir. Çok kızartılmaz, kurutulmaz.
EVDE YUFKA TARİFİ
Yapılışı:
EVDE YUFKA YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
EV YAPIMI YUFKA SAKLAMA KOŞULLARI
Yufka aslında iki farklı şekilde saklanır ve kullanım amacı yöntemi belirler.
Yufkalar piştikten sonra üst üste dizilir ve üzeri pamuklu bezle kapatılır. Nemini kaybetmemesi gerekir. Oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat tazeliğini korur.
Yufkalar tamamen soğuduktan sonra 3’lü ya da 5’li paketler halinde streçlenir. Aralarına yağlı kağıt konulursa yapışma olmaz. 4–5 gün dayanır. Kullanırken hafif nemlendirilir.
En uzun saklama yöntemidir. Yufkalar tek tek kağıtlanır ve havası alınarak paketlenir. 3 aya kadar saklanabilir. Çözündürürken oda sıcaklığında bekletilir, mikrodalga kullanılmaz. Aksi halde lastikleşir.
Bazı yörelerde yufka tamamen kurutulur. Bunun için pişirme süresi biraz uzatılır ve nemi alınır. Bez torbada aylarca saklanır. Kullanım öncesi su serpilerek tekrar yumuşatılır.