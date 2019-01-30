Amasya'da Gökmedrese Mahallesi'ndeki bir evden etrafa kokular yayıldığı şikayeti alan Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dış kapısını açtıkları evin bahçesinin girişinden itibaren çöp yığınlarıyla karşılaştı. Durumun bildirildiği temizlik işleri görevlileri evden 3 gündür evdeki çöpleri çıkartmaya çalışıyor.

ÇÖPLER ÜSTÜNE DOĞRU YIKILDI



Merdivenin çöplerle dolu olduğu için ikinci katına geçemeyen ve son kullanma tarihi geçmiş olan gıdalarla karşılaşan ekiplere yalnız yaşadığı evi çöp eve çeviren kiracı Ali Keçeci de yardım etti. Evin eklentisinin çatısındaki çöpler çekmeye çalışan 47 yaşındaki adamın üstüne doğru yıkıldı.

Kiraladığı evleri topladığı çöplerle dolduran Keçeci’nin durumunun adeta bir hastalık noktasına geldiğini belirten Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, “Aynı bölgelerde kiraladığı evler 4-5 sefer daha boşaltıldı. Kullanılamayacak haldeki yerleri sürekli kiralıyor. Kirayı da ödeyemiyor. Kiraladığı gibi çöp eve çeviriyor. Satmak için toplamıyor” dedi.Evi temizlemek için ekiplerin seferber olduğuna değinen Öztürk, "Evden 15-20 tona yakın çöp çıkardık. Halen de temizlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Topladığı çöplerin toplam ağırlığının söylenenin aksine 15 ton olmadığını ancak 10 tonu bulabileceğini belirtip biriktirmesinin nedeninin ‘geçim kavgası’ olduğunu anlatan Keçeci ise "Kiraladığınız evleri çöplerle dolduruyor muydunuz?" sorusuna ise “Öyle bir şey yok. Bir taraftan dolduruyoruz. Bir taraftan satıyoruz. Sıkıntılı bu iş” cevabını verdi.