Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Evden 8 kamyonet çöp çıktı, temizlik işçisi fenalaştı | Son dakika haberleri

        Evden 8 kamyonet çöp çıktı, temizlik işçisi fenalaştı

        Adana'da polisin, kötü koku şikayeti üzerine gittiği Abdullah Aslan'ın evinden 8 kamyonet çöp çıktı. Belediye ekiplerinin başlattığı çalışma sırasında işçilerden biri fenalaştı. Başı dönen ve titrediği görülen işçi, arkadaşlarının yardımıyla evden çıkarılarak ambulansta tedavi edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70180 Sokak’ta 53 yaşındaki Abdullah Aslan'ın evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

        2

        Aslan'ın oturduğu 2 katlı müstakil eve gelen ekipler, evin odalarının çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

        3

        Durumun bildirilmesiyle Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

        4

        Evin damından, penceresinden ve kapısından çıkarılan atıklar, kamyonetlere yüklenip, kent çöplüğüne taşındı.

        5

        Temizlik çalışması sırasında işçilerden biri, kokudan etkilenip, fenalaştı. Başı dönen ve titrediği görülen işçi, arkadaşlarının yardımıyla evin dışına çıkarıldı.

        6

        Temiz hava alıp, elini ve yüzünü yıkayan işçiye çağırılan ambulansta müdahale edildi.

        7

        Ekipler, temizlik çalışmasının ardından böceklerin sardığı evi ilaçladı.

        8

        Evden 8 kamyonet çöp çıkarıldığı belirtildi.

        9

        Mahallede oturan Osman Köksal, yaklaşık 15 yıldır Aslan’ın evinde çöp biriktirdiğini belirterek, "Psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Ara sıra tedaviye gidiyor ancak döndüğünde yine aynı. Burada para edecek bir şey de yok. Milletin çoluğu, çocuğu var. Sinek ve böcek her şey geliyor. Ev temizlensin, 2 hafta sonra yine aynısı olacak. Ben kendimi bildim bileli bu ev, böyle" dedi.

        #adana
        #çöp ev
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İlanda aykırılığa 158 bin liraya kadar ceza!
        İlanda aykırılığa 158 bin liraya kadar ceza!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet
        Trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Yapay zekadan patron olur mu?
        Yapay zekadan patron olur mu?
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor