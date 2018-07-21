Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ablasıyla tartışıp evden kaçan 14 yaşındaki kızı durumundan şüphelenen taksici ailesine teslim etti.
İHA'nın haberine göre, Mersin'den 15 gün önce İslahiye ilçesine taşınan Yiğit ailesinin 14 yaşındaki kız çocuğu ablasıyla tartışarak evden kaçtı. Bindiği şehir içi dolmuşla merkeze gelen kız çocuğu yer bilmediği için 15 yıldır taksicilik yapan Mustafa Koyuncu'ya mezarlığın adresini sordu. Taksicinin bu saatte oraya gidemezsin seni götüreyim teklifine "Param yok" diye yanıt veren genç kıza taksici "Para önemli değil gel seni bırakayım" dedi. Bunun üzerine taksiye binen kız çocuğunu istediği yere götüren taksici kızın indikten sonra şaşkın şaşkın yön gözetlediğini gördü. 14 yaşındaki kızın durumundan şüphelenen taksici kızı takip etmeye başladı. Kıza "Gel seni evine bırakayım" diyence kız taksiye bindi ve iletişim numaralarını taksiciye verince taksici kız çocuğunu ailesine teslim etti.
"KENDİ KIZIM AKLIMA GELDİ"
15 yıldır taksicilik yapan Mustafa Koyuncu kızın durumundan şüphelendiğini belirterek, "Saat 23.00 sıralarında müşteri bekliyordum. Bir kız çocuğu bana mezarlığı sordu, hayrola kızım dedim, mezarlığın orada halamın evi var oraya gideceğim dedi. O günde yollarda çalışma nedeniyle her taraf kapalıydı, Trafik çok yoğundu. Buna rağmen gel kızım seni halana götüreyim dedim. Bana amca param yok dedi. Kız çocuğu binmekte istemedi, kızım para önemli değil bu gece vakti ben seni halana bırakayım dedim. Geldi bindi arabaya mezarlığın oraya geldiğimiz de arabada indi, kız çocuğunda bir tedirginlik belirdi, korku ile karışık şimdi ben bu kızı burada bıraksam başına bir iş gelse sorumlusu benim ve vicdan azabı çekerim dedim kendi kendime, kendi kızlarım çocuklarım aklıma geldi. Aracın içinde aynada takip etmeye başladım. Kız çocuğunu ben tekrar kızın yanına gelerek kızım senin halanlar evde yok ise seni bir başka akrabana teslim edeyim, yoksa benim kızların yanına götüreyim aileni bulana kadar. yok amaca ben mezarlığa gideceğim gecenin 23.00 kız çocuğunu tekrar arabaya bindirdim ilçe merkezine seyir halinde bazı iletişim bilgilerini aldım. Kız çocuğu biraz sakinleşti ve tüm gerçekleri anlattı. Ablamla kavga ettim evde kaçtım dedi. Buraya yeni taşındık o yüzden buraları bilmiyorum dedi. Bir kaç yer söyleyince serin evler toki olduğunu anladım. Bu arada annesinin telefon numarasını aldım, annesini aradım hanımefendi kızınız olduğu söyleyen bir kızımız var yanımda tarif ettiği yere gittim gittiğimde polis, jandarma ve vatandaşlar Z.Y aradıklarını yaklaşık 3 saattir burada benim amacım para değil amacım insanlık bugün buna yarın benim başıma yada benim ailemde birinin başına gelebilir. Son dönmedeki çocuk kaçırma olayı ve kız çocuğunun mezarlığa gitmesi benim burada kuşkulandırdı. O yüzden kızı bırakmadım. 3 yada 5 yaşındaki kız çocuklarına kötülük yapılıyor ise ben bu kız çocuğunu yalnız bırakmadım. Annesi bana teşekkür etti. Çok mutlu oldum" dedi.
Serinler Mahalle Muhtarı Yüksel ise, "Kız çocuğunun kaybolduğunu duyunca sitedeki tüm Kameraları açtık ve kızın hangi yöne gittiğini araştırdık. Burada Jandarma ve Polis çok titiz bir çalışma yaparak site içini dışındaki bağları didik aradılar ve cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Burada tüm site sakinleri kendi çocuğu kaybolmuşçasına bir arama yapması beni çok duygulanırdı. Ancak burada Taksici Mustafa abinin özverili ve dikkatli oluşu o kız çocuğunu kurtardı. Biz kız çocuğunun bulmasında ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Mahalle muhtarı Muhtar Yüksel taksici Koyuncu'ya çiçek takdim etti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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