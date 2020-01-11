Everest oyuncuları kimler? Everest filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı haftada kanallar yerli ve yabancı filmleri ilk kez ekranlara getiriyor. Star TV'de bugün 2015 yılı yapımı gizem filmi yer alıyor. İşte, Everest filmi ile ilgili merak edilenler...

EVEREST OYUNCULARI KİMLER?

Jason Clarke - Rob Hall

Jake Gyllenhaal - Scott Fischer

Josh Brolin - Beck Weathers

John Hawkes - Doug Hansen

Sam Worthington - Guy Cotter

Robin Wright - Peach

Michael Kelly - Jon Krakauer

Keira Knightley - Jan Arnold

Emily Watson - Helen Wilton

Thomas Wright - Michael Groom

Martin Henderson - Andy Harris

Elizabeth Debicki - Dr. Caroline Mackenzie

Naoko Mori - Yasuko Namba

Clive Standen - Ed Viesturs

Vanessa Kirby - Sandy Hill

Tom Goodman-Hill - Neal Beidleman

Chris Reilly - Klev Schoening

Chike Chan - Makalu Gau

Mark Derwin - Lou Kasischke

Mia Goth - Meg

EVEREST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Everest’e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.

Film 1996 yılında Everest’te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlandı.