Everest oyuncuları kimler? Everest filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı haftada kanallar yerli ve yabancı filmleri ilk kez ekranlara getiriyor. Star TV'de bugün 2015 yılı yapımı gizem filmi yer alıyor. İşte, Everest filmi ile ilgili merak edilenler...
EVEREST OYUNCULARI KİMLER?
Jason Clarke - Rob Hall
Jake Gyllenhaal - Scott Fischer
Josh Brolin - Beck Weathers
John Hawkes - Doug Hansen
Sam Worthington - Guy Cotter
Robin Wright - Peach
Michael Kelly - Jon Krakauer
Keira Knightley - Jan Arnold
Emily Watson - Helen Wilton
Thomas Wright - Michael Groom
Martin Henderson - Andy Harris
Elizabeth Debicki - Dr. Caroline Mackenzie
Naoko Mori - Yasuko Namba
Clive Standen - Ed Viesturs
Vanessa Kirby - Sandy Hill
Tom Goodman-Hill - Neal Beidleman
Chris Reilly - Klev Schoening
Chike Chan - Makalu Gau
Mark Derwin - Lou Kasischke
Mia Goth - Meg
EVEREST FİLMİ KONUSU NEDİR?
Everest’e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.
Film 1996 yılında Everest’te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlandı.
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