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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Evgeny Grinko'dan AKM'de Sevgililer Günü konseri

        Evgeny Grinko'dan AKM'de Sevgililer Günü konseri

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Sevgililer Günü'nü ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko ile bir gün önceden kutluyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:11
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        Evgeny Grinko'dan Sevgililer Günü konseri
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        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, “Sevgililer Günü”ne özel 13 Şubat’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde hayranlarıyla buluşuyor. Büyülü parmaklarından piyano tuşelerine dökülen melodilerle dinleyenlerin kalbine dokunan, piyano başındaki etkileyici performanslarıyla hafızalarda iz bırakan Evgeny Grinko, bu özel günde romantizm dolu bir müzik şöleni sunacak.

        “Valse”, “Winter Sunshine” ve daha birçok unutulmaz eseri canlı dinleme fırsatı sunan bu özel konser, uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Grinko, 7 Şubat'ta çıkacak yeni albümü “Winter Moonlight”tan eserlerini de ilk kez bu konserde dinleyicilerle paylaşacak. Sanatçı bu konser sonrası Türkiye turnesine başlayacak. Evgeny Grinko-Sevgililer Günü Konseri–Ayın Konseri; 13 Şubat Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda...

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        #Evgeny Grinko
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Sevgililer Günü
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