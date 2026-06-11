Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Evinde ölü bulunan kadın, 78 yıl kimliksiz yaşamış | Son dakika haberleri

        Evinde ölü bulunan kadın, 78 yıl kimliksiz yaşamış

        Eskişehir'de evinde ölü bulunan 78 yaşındaki kadına ait resmi bir kimlik ya da kayıt bulunamadı. Bu zamana kadar kimliksiz yaşadığı tespit edilen yaşlı kadın için ilgili birimlerden bilgi talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 16:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        78 yıl kimliksiz yaşamış!

        Eskişehir'de üvey kızı tarafından oturduğu evinde ölü bulunan 78 yaşındaki kadına ait resmi bir kimlik ya da kayıt bulunamadı. Bu zamana kadar kimliksiz yaşadığı tespit edilen memleketinin Ardahan olduğu belirtilen kadın için ilgili birimlerden bilgi talep edildi.

        DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde birlikte oturduğu üvey kızının, adını Mülkiye Kılıç olduğunu söylediği kadın, dün yaşadığı 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede ölü bulundu.

        Kimlik ya da resmi kayıtlarının yer almaması üzerine Eskişehir Başsavcılığı’nca Kılıç’ın ölümü şüpheli görülerek soruşturma başlatıldı. Evde yapılan incelemelerin ardından Kılıç’ın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kadında darp ve cebir izlerine rastlanmazken, ölümün yaşlılığa bağlı olduğu belirlendi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlik tespitine yönelik parmak izi alınan kadının yapılan incelemesinde herhangi bir kimliği ya da resmi kaydı olmadığı anlaşıldı. Çevrede yapılan araştırmalardan memleketinin Ardahan olduğu tespit edilen kadının kimlik tespiti için ilgili birimlerden detaylı bilgi talep edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 yaşındaki çocuk, bıçaklanarak öldürüldü

        Ankara'da 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı bıçaklayarak öldürdü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!