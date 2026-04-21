Evinde ölü bulunmuştu... Ardından eski eşi ve çocuklarına not bırakmış

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu. Adamın, eski eşine ve çocuklarına not bıraktığı öğrenildi.

KOMŞULARI MERAK ETTİ

İHA'daki habere göre olay; Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Bir süredir haber alınamayan Sercan M.'yi merak eden komşuları kapısını çaldı ancak yanıt alamadı.

HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

İçeri giren komşular, Sercan M.'yi hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Adrese gelen sağlık ekipleri, Sercan M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 YIL ÖNCE BOŞANMIŞ

Sercan M.'nin 3 yıl önce eşinden boşandığı, yalnız yaşadığı, biri kız, biri erkek iki çocuğunun bulunduğu ve çocukların anneleriyle birlikte kaldığı öğrenildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARINA NOT BIRAKMIŞ

Sercan M.'nin eski eşine ve çocuklarına ayrı ayrı notlar bıraktığı da öğrenildi. Sercan M.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.