        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde ölü bulunmuştu... Ardından eski eşi ve çocuklarına not bırakmış | Son dakika haberleri

        Evinde ölü bulunmuştu... Ardından eski eşi ve çocuklarına not bırakmış

        Kocaeli'de bir süredir haber alınamayan Sercan M., komşularının eve girmesiyle hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Sercan M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yalnız yaşayan Sercan M.'nin, eski eşine ve çocuklarına not bıraktığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 09:28 Güncelleme:
        Ardında notlarla evinde ölü bulundu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu. Adamın, eski eşine ve çocuklarına not bıraktığı öğrenildi.

        KOMŞULARI MERAK ETTİ

        İHA'daki habere göre olay; Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Bir süredir haber alınamayan Sercan M.'yi merak eden komşuları kapısını çaldı ancak yanıt alamadı.

        HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

        İçeri giren komşular, Sercan M.'yi hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Adrese gelen sağlık ekipleri, Sercan M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        3 YIL ÖNCE BOŞANMIŞ

        Sercan M.'nin 3 yıl önce eşinden boşandığı, yalnız yaşadığı, biri kız, biri erkek iki çocuğunun bulunduğu ve çocukların anneleriyle birlikte kaldığı öğrenildi.

        EŞİ VE ÇOCUKLARINA NOT BIRAKMIŞ

        Sercan M.'nin eski eşine ve çocuklarına ayrı ayrı notlar bıraktığı da öğrenildi. Sercan M.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

