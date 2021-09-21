Evinde pompalı tüfekle vuruldu 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da İsmail İgeç (63), yalnız yaşadığı evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, haber alamadıkları İsmail İgeç'i merak edip, evine gitti. Bahçe kapısından içeri giren komşular, İgeç'in kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde İgeç'in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı sokakta oturanların ifadelerine başvurdu.

Komşuları, kendisini İsmail İgeç'in yeğeni olarak tanıtan Gökhan isminde birinin yaklaşık 10 gündür yanında kaldığını söyledi. Dün akşama doğru birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İgeç'in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan isimli kişinin aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İsmail İgeç'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.