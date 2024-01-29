Evinin bodrumunda 500'den fazla ahşap maket yaptı

Ahşap işlemeciliğine karşı el becerisini bu sayede fark ettiğini aktaran Gecer, "İlk başladığımda kıl testere ile kapı süsleri gibi basit eşyalar yapıyordum. Daha sonra biraz daha kendimi geliştirdim. Şimdi klasik otomobil, kamyon, iş makineleri gibi araçların maketlerini yapıyorum" dedi.

Gecer, yaptığı maketlerin çevresindekiler tarafından beğenilmesinin motivasyonunu artırdığını dile getirdi.

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"RESMİNİ GÖRDÜĞÜM HER OBJENİN MAKETİNİ YAPABİLİYORUM"

Gecer, ahşabı şekillendirmenin kendisini rahatlattığını, bu işin insanın gün içinde yüklendiği negatif enerjiyi atabilmesi için çok güzel bir uğraş olduğunu ifade etti.

Ağaç parçalarına şekil vermenin yorgunluğu, stresi aldığını vurgulayan Gecer, "Profesyonel olarak yapmaya başlayınca iyice zevk almaya başladım. Yani gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Doğada gezmek, dolaşmak insana nasıl iyi geliyorsa tahtayı yontmak da bana aynı hissi veriyor" değerlendirmesinde bulundu.