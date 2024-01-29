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        Haberler Yaşam Evinin bodrumunda 500'den fazla ahşap maket yaptı

        Evinin bodrumunda 500'den fazla ahşap maket yaptı

        Kütahyalı İbrahim Gecer, hobi olarak başladığı ağaç işlemeciliğinde gemi, otomobil ve iş makinesi maketleri yaparak ahşabı sanat eserine dönüştürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:34 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:34
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        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinin 7 metrekarelik bodrumunu kendi imkanlarıyla atölyeye dönüştüren 51 yaşındaki Gecer, yaklaşık 3 yıl önce ahşaptan maket ve hediyelik eşyalar yapmaya başladı.

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        Gemi, uçak, helikopter, iş makinesi, kamyon, klasik otomobil, insan figürü gibi 500'den fazla ahşap maket üreten Gecer, bunların bazılarını arkadaşlarına hediye etti, sosyal medya aracılığıyla talep eden müşterilerine ulaştırdı. İbrahim Gecer, geçen yıl belediye işçiliğinden emekli olduktan sonra ise ahşap eserler üretmeye daha çok zaman ayırdığını söyledi.

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        Hobi olarak başladığı ahşap işlemeciliğini geliştirdiğini belirten Gecer, "Yaklaşık 3 yıldır önce bu uğraşıya başladım. İki yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. Sosyal medyada tanıştığım bir arkadaşım sayesinde başladım. Kendisi ahşaptan bir saz oymuştu. Yapabileceğimi söyleyerek inat uğruna başladığım bu hobi gerçekten çok güzel yerlere geldi" diye konuştu.

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        Gecer, yaptığı maketlerin çevresindekiler tarafından beğenilmesinin motivasyonunu artırdığını dile getirdi.

        Ahşap işlemeciliğine karşı el becerisini bu sayede fark ettiğini aktaran Gecer, "İlk başladığımda kıl testere ile kapı süsleri gibi basit eşyalar yapıyordum. Daha sonra biraz daha kendimi geliştirdim. Şimdi klasik otomobil, kamyon, iş makineleri gibi araçların maketlerini yapıyorum" dedi.

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        "RESMİNİ GÖRDÜĞÜM HER OBJENİN MAKETİNİ YAPABİLİYORUM"

        Gecer, ahşabı şekillendirmenin kendisini rahatlattığını, bu işin insanın gün içinde yüklendiği negatif enerjiyi atabilmesi için çok güzel bir uğraş olduğunu ifade etti.

        Ağaç parçalarına şekil vermenin yorgunluğu, stresi aldığını vurgulayan Gecer, "Profesyonel olarak yapmaya başlayınca iyice zevk almaya başladım. Yani gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Doğada gezmek, dolaşmak insana nasıl iyi geliyorsa tahtayı yontmak da bana aynı hissi veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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        Daha önce yaptığı maketlerden birçoğunu arkadaşlarına hediye ettiğini anlatan Gecer, masrafları çıkarmak için ürünlerini sosyal medya aracılığıyla satmaya başladığını belirtti. Genelde yumuşak ağaç türlerinden maket ürünler yaptığını bildiren Gecer, şunları kaydetti:

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        "Sosyal medyadaki bir arkadaşımın sayesinde geç de olsa bu yeteneğim ortaya çıktı. İnternette resmini gördüğüm her objenin maketini ahşaptan yapabiliyorum. Genelde işlenmesi daha yumuşak olan ağaçları malzeme olarak kullanıyorum. Bu işi sabırla götürmeye çalışıyorum."

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        Gecer, bugüne kadar 500'ün üzerinde ahşap ürün yaptığını, gelecekte kişisel sergi açmayı planladığını sözlerine ekledi.

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        #ahşap maket
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