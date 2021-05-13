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HaberlerGündem3. SayfaEVLAT DEHŞETİ! Evinde ölü bulundu, katili oğlu çıktı
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Evinde ölü bulundu, katili 16 yaşındaki oğlu çıktı

Adana'da evinde pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürülmüş halde bulunan Suriye uyruklu Abdulazim Mahmit'in katili tanıdık çıktı. Mamit'in, 16 yaşındaki oğlu tarafından arkadaşlarına karıştığı gerekçesiyle öldürüldüğü öğrenildi

EVLAT DEHŞETİ! Evinde ölü bulundu, katili oğlu çıktı
İHA

Adana’da evinde pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürülmüş halde bulunan adamı, 16 yaşındaki oğlunun arkadaşlarına karıştığı için öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Suriye uyruklu Abdulazim Mahmit'tan (49) haber alamayan oğulları evin kapısını kırarak içeri girdi. İçeri giren çocuklar babalarını pompalı tüfekle sırtından vurulmuş halde buldu. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri, Abdulazim Mahmit’in öldüğünü belirledi. Polis evde yaptığı incelemede pompalı tüfeği bulamazken silaha ait boş kovanı buldu. Abdulazim Mahmit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evinde öldürülen Abdulazim Mahmit'in evinin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde ve alınan ifadeler doğrultusunda olayı, Abdulazim Mahmit'in 16 yaşındaki oğlu M.M.'in yaptığı belirlendi.

İddiaya göre, M.M. babası Abdulazim ile arkadaşlarına karıştığı için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.M. babasını sırtından pompalı tüfekle vurarak eline aldığı bir çanta ile kaçtığı öğrenildi. Polis, babasın öldüren M.M.'yi arama çalışmalarına devam ediyor.

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