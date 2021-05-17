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HaberlerGündem3. SayfaKATİL BABA! Son dakika... Aile içi kanlı hesaplaşma! Babasını bıçakla öldürdü
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Aile içi kanlı hesaplaşma! Babasını öldürdü!

Manisa'da, bir evde çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanıp yaşamını yitiren İbrahim Şenpınar'ı (53),oğlu Mehmet Şenpınar´ın öldürdüğü ortaya çıktı. Şenpınar ifadesinde babası eve alkollü gelince tartışma çıktığını, arbede sırasında elindeki bıçağın babasının göğsüne saplandığını itiraf etti

KATİL BABA! Son dakika... Aile içi kanlı hesaplaşma! Babasını bıçakla öldürdü
Aile içi kanlı hesaplaşma! Babasını öldürdü!
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DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dün gece saat 23.30 sıralarında Acarlar Mahallesi Güneş Sokak´taki bir apartman dairesinde aile içinde kanlı hesaplaşma yaşandı. Eve aşırı alkollü gelen İbrahim Şenpınar (53) ile eşi Ayşe Şenpınar (44) ve oğlu Mehmet Şenpınar (19) arasında tartışma çıktı.

ARBEDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre tartışma, arbedeye dönüştü. Arbede sırasında İbrahim Şenpınar bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İbrahim Şenpınar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Şenpınar'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

BABASINI BIÇAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Olayın ardından polis ekipleri Ayşen Şenpınar'ı (44) evde, oğlu Mehmet Şenpınar'ı ise gittiği dayısının evinde gözaltına aldı. Mehmet Şenpınar emniyetteki ifadesinde babasını kendisinin bıçakladığını itiraf etti.

"BOĞUŞMA SIRASINDA GÖĞSÜNE SAPLANDI"

Şenpınar, babasının eve alkollü geldiğini bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışma sırasında elindeki bıçağın boğuşma sırasında babasının göğsüne saplandığını anlattı. İbrahim Şenpınar´ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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