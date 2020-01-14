DHA

Gülağaç ilçesi Cumhuriyet köyünde dün evinin yanındaki ahırda maymun olduğunu gören Güneş çifti, durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ahırdan kaçarak başka bir evin balkonuna giden maymunu yakalayarak kafese aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen maymuna meyve verildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen maymun, ekiplerce Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi. Maymunun bölgeye nereden geldiği henüz belirlenemedi.

'KAYISI ÇEKİRDEĞİ ÇİTLİYORDU'

Balkonda gördüğü maymunu önce kediye benzeten Nurdagül Güneş, "Kedime bakmak için balkona çıkmıştım. Pencerenin önünde oturan maymunu başta kedi sandım. Baktım ki sandalyenin altında kayısı çekirdeği çitliyor. Ondan sonra korkup içeri girdim. Eşime söyledim, ‘köyde maymun ne gezer’ dedi. İhbar ettik görevliler kafese koyup götürdü" dedi.

‘MAYMUN GÖRDÜK DEYİNCE KÖYLÜLER İNANMADI’

Eşi Nurdagül’e ilk başta inanmadığını, maymunu görünce şok olduğunu söyleyen Veli Güneş, "Eşim balkonda maymun görmüş. Bana maymun var deyince şaşırdım ve inanmadım. Sonra çıktım baktım ki gerçekten maymun. Beni görünce koşup ahıra girdi. Ben de hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ve jandarmayı aradım. Köye gelen jandarmalar, 'Ufakmış biz yakalarız' dedi. Maymun jandarmaya saldırdı. Doğa koruma ekipleri bir kafes getirdi. İçine bir tane muzu soyup koydu ve maymun kafese girince yakaladılar. Hayatımda ilk kez maymun gördüm, şaştım ve şok oldum. Benimle birlikte ailemde gözlerine inanamadı. Ben eşime inanmamıştım köylülerimiz de başta bana inanmadı ve fotoğrafını gösterince inandılar" diye konuştu.