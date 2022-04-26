Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm kesintisiz izle!

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Kılıç, Sumru Yavrucuk'un yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 26 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizi severler için Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izleme sayfasını haberimizde paylaştık. İşte, ayrıntılar...

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm kesintisiz izle!

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 26 Nisan Salı günü 20.30'da seyirci ile buluştu. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizi 29. bölümü ile ekranlara geldi. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey izleme linki...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilir.

https://www.fox.com.tr/Evlilik-Hakkinda-Her-Sey/izle

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 29. BÖLÜM ÖZETİ!

Erman ve Çolpan’ın birlikteliklerini duyurmak için tertip ettikleri yemeğe Sanem, yine, damgasını vurur. Çolpan, evlilik cüzdanına bakmak üzereyken, Sanem bunu engellemek için sarsıcı bir çıkış yaparak duruma müdahele eder. Sanem’in yaptığı şey, Çolpan’ın evliliklerini öğrenmesini engellemiştir ancak Bora’yı ve ilişkilerini büyük bir çıkmaza sokar.

Sanem durumu düzeltebilmek için Azra’dan yardım ister. Fakat bu sefer fazla ileri giden Sanem’in bu durumu düzeltmesi hiç de kolay olmayacaktır. Eskimiş bağnaz törelerin kurbanı olan Gülistan, çok sevdiği oğlunu kaybetmemek için Çolpan’ın yardımını ister. Çolpan zor durumdaki Gülistan’a yardım etmeyi kabul eder. Fakat Gülistan hakkında öğreneceği gerçekler, davayı iyice karmaşık bir hale getirecektir. Efe, Azra ile arasındaki yakınlığı bir sonraki adıma taşımayı ümit ederken, Azra’nın sadece arkadaş olduklarını iddia etmesi ikili arasındaki gerilimi arttırır.

Efe Azra’nın hislerinin arkadaşlığın ötesinde olduğunu fark etmesini sağlamak için bir plan yapar. Tekin, Erman’dan usulünce Çolpan’ı kendisinden istemesini ister ve biraz zorlansa da Erman ve Çolpan’ı ikna etmeyi başarır. Fakat bu isteme töreni elbette olaysız geçmeyecek, Cevher ve Arsen ailelerinin şanına yakışır bir sansasyonla son bulacaktır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oğlum 12.yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! Oğlum 12.bölümde neler olacak?
TELEVİZYON Oğlum yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı!
Survivor Gökhan kimdir? Survivor 2022 All Star Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli?
TELEVİZYON Survivor Gökhan'ın hayatı
Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final tarihi
TELEVİZYON Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?
Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 68. bölüm full kesintisiz izle!
TELEVİZYON Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
'Güldür Güldü Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
TELEVİZYON 'Güldür Güldü Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Destan son bölüm izle! ATV Destan 21. bölüm full kesintisiz tam bölüm izle!
TELEVİZYON Destan son bölüm izle!
Survivor kim elendi, adadan kim gitti? SMS oy sonucu ile 26 Nisan 2022 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor elenen isim kim?
TELEVİZYON Survivor'da elenen isim...
‘Baba’dan ikinci ön izlemesi sahnesi!
TELEVİZYON ‘Baba’dan ikinci ön izlemesi sahnesi!
26 Nisan 2022 Salı TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var?
TELEVİZYON Bugün TV'de hangi yapımlar var?
Baba 11. bölüm izle! Show TV Baba dizisi son bölüm full tek parça izle!
TELEVİZYON Baba son bölüm izle!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.