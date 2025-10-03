Evlilik kredisi başvuru ekranı: Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?
Yeni evlenecekler çiftler için evlilik kredisi başvurusu yoğun ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için yapılacak başvuruların başladığını duyurdu. Çiftlere belli şartları taşıması durumunda 200-250 bin TL'lik kredi imkanı verilecek. Peki, yeni evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yaş sınırı kaç?
Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru yapmayan çiftler evlilik kredisi başvuru şartları, yaş sınırı ve gelir dağılımı gibi detayları merak ediyor. Fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartı yükseltildi. Peki, evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı faizsiz kredi için başvuruların 1 Ekim Çarşamba günü başladığını duyurdu.
Fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartı yükseltildi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı"nda gençlerin desteklenmesine ve ailelerin güçlendirilmesine devam edildiğini vurgulayıp şöyle devam etti:
"Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün. (1 Ekim tarihi itibariyle) almaya başladık."
GELİR ŞARTI DA YÜKSELTİLDİ
Göktaş, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerini belirtti.
"Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz." diye konuşan Göktaş, "48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresinden başvurabileceğini bildiren Göktaş, bugüne kadar fona Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftin başvurduğunu, başvuruları onaylanan 117 bin 184 çiftin evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandığını, 59 bin 54 çiftin ise krediden faydalanmaya hak kazandığını aktardı.
BAŞVURU KOŞULLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olup 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Çiftlerin son ay gelir toplamı asgari ücretin 2,5 katından fazla olmamak (05.2025 ve sonrası başvurular açısından uygulanacaktır),
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası sunacağı eğitim veya danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.