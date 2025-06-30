Evlilik Kredisi Şartları Nelerdir? Evlilik Kredisi Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Alabilir?

Evlilik Kredisi Nedir?

Evlilik kredisi; nişan, düğün, çeyiz ve ev kurma gibi masrafları karşılamak üzere bankalar ya da devlet tarafından verilen tüketici kredisidir. Devlet destekli evlilik kredileri genellikle 0 faizli ve geri ödemesi ertelenmiş olarak sunulur. Bazı kredi paketlerinde ise belirli sosyal gruplara özel avantajlar tanınır.

Evlilik Kredisi Türleri Nelerdir?

Devlet Destekli Evlilik Kredisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen projelerde genç çiftlere 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz ve toplam 48 ay vadeli kredi sağlanır. 2024 yılı itibarıyla pilot illerde başlayan bu uygulama, 150.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sunmaktadır.

Bankalar Tarafından Verilen Tüketici Kredileri Özel ve kamu bankaları da evlilik ihtiyaçları için düğün kredisi adı altında düşük faizli krediler sunar. Bu krediler genellikle faizli, kısa vadeli ve kredi notuna göre belirlenen limitlerle verilir.

Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır.

Yaş Aralığı Genellikle 18–29 yaş aralığında olmak gereklidir. Üst yaş sınırı bazı uygulamalarda 30’a kadar çıkabilmektedir.

İlk Evlilik Olma Şartı Çiftlerin her ikisi de ilk defa evleniyor olmalıdır. Daha önce evlenip boşanmış olanlar bu destekten faydalanamaz. Resmî Nikâh Şartı Krediden yararlanmak için resmî nikâhın kıyılması ve başvuru sırasında planlanan evliliğin belgelenmesi gerekir. Bazı uygulamalarda kredi, nikâhtan sonra da kullanılabilir. Sosyal Yardımlaşma Kriterlerine Uygunluk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği sosyal destek kriterlerine uygun olmak gerekir. Gelir seviyesi, eğitim durumu ve yaşanılan il bu kapsamda değerlendirilir. Sabıka ve Sicil Kaydı Çiftlerin adli sicil kaydının temiz olması gerekir. Özellikle yüz kızartıcı suçlar, krediden faydalanmaya engel olabilir. Aile Danışmanlık Eğitimine Katılım Devlet destekli kredilerde, çiftlerin aile danışmanlık ve evlilik eğitim programlarına katılması ve bu programları başarıyla tamamlaması beklenir. Pilot İllerde İkamet Etme Şartı (Bazı uygulamalarda) Devlet destekli 0 faizli kredi uygulamaları, ilk olarak belirlenen pilot illerde uygulanmaya başlamıştır. Başvuru için o ilde ikamet etme şartı aranabilir.

Evlilik Kredisi Almak İçin Gerekli Belgeler Kimlik fotokopileri Gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi levhası vb.) İkametgâh belgesi Nüfus kayıt örneği Evlilik tarihi ya da nikâh randevusunu gösteren belge Bankalar için kredi başvuru formu ve kredi notu incelemesi Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Devlet destekli evlilik kredileri için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir. Bankalardan kredi almak isteyenler, bankaların şubelerine doğrudan giderek ya da dijital kanallar üzerinden başvuru yapabilir. Başvurular kredi notu, gelir düzeyi ve evlilik tarihine göre değerlendirilir. Kimler Evlilik Kredisi Alamaz? Daha önce evlenmiş olanlar 30 yaşından büyük bireyler (devlet destekli krediler için) Gelir düzeyi devletin belirlediği sınırın üzerinde olanlar Sabıka kaydı bulunanlar Evliliği yalnızca kredi almak amacıyla yapan ve evlenmeden ayrılan kişiler (kredi iptali söz konusu olabilir) Evlilik Kredisi Geri Ödeme Koşulları Devlet destekli kredilerde geri ödeme genellikle: 2 yıl geri ödemesiz Faizsiz 48 ay vadeli (4 yıl) olacak şekilde planlanır. Bankalardan alınan kredilerde ise: