Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Evlilik kredisine 48 saatte binlerce başvuru | Son dakika haberleri

        Evlilik kredisine 48 saatte binlerce başvuru

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere yönelik deprem bölgesinde başlattıkları evlilik kredisi uygulamasını tüm ülkeye yaygınlaştırdıklarını hatırlatarak İstanbul'da sadece 48 saatte 3 bin 500'den fazla gencin başvuru yaptığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 01:36 Güncelleme: 18.01.2025 - 01:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlilik kredisine 48 saatte binlerce başvuru
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i ''Aile Yılı'' ilan ettiğini anımsatan Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda inşallah gönüllere girmeye devam edeceğiz. 'Ailemiz geleceğimiz.' dedik. İlk müjdeleri de çok şükür Cumhurbaşkanı'mız verdi. Biliyorsunuz evlenecek gençlere deprem bölgesinde başlattığımız evlilik kredisini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık. İstanbul'da da 3 bin 500'den fazla gencimiz sadece 48 saatte evlilik kredimize başvurdu. İnşallah önümüzdeki dönemde de İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye güzel müjdeler vermeye devam edeceğiz" dedi.

        Kadınlar, gençler ve çocuklar için güzel hizmetler vereceklerini kaydeden Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu yılımızda da 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla büyük Türkiye ailesi yolunda AKP ailemizle beraber durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi ihtişamlı günlere kavuşturacak kadrolar bu salonda. Ben bu heyecanı gördüm. Önümüzdeki dönemde bu büyük coşkuyu tüm İstanbul'a yaygınlaştıracağımıza yürekten inanıyorum. 8'inci kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 tutuklama
        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 tutuklama
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        Otomobilin çarptığı motosikletli kurye öldü
        Otomobilin çarptığı motosikletli kurye öldü
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Sevgilisini ve annesini vurdu!
        Sevgilisini ve annesini vurdu!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar