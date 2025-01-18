Evlilik kredisine 48 saatte binlerce başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i ''Aile Yılı'' ilan ettiğini anımsatan Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda inşallah gönüllere girmeye devam edeceğiz. 'Ailemiz geleceğimiz.' dedik. İlk müjdeleri de çok şükür Cumhurbaşkanı'mız verdi. Biliyorsunuz evlenecek gençlere deprem bölgesinde başlattığımız evlilik kredisini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık. İstanbul'da da 3 bin 500'den fazla gencimiz sadece 48 saatte evlilik kredimize başvurdu. İnşallah önümüzdeki dönemde de İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye güzel müjdeler vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kadınlar, gençler ve çocuklar için güzel hizmetler vereceklerini kaydeden Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yılımızda da 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla büyük Türkiye ailesi yolunda AKP ailemizle beraber durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi ihtişamlı günlere kavuşturacak kadrolar bu salonda. Ben bu heyecanı gördüm. Önümüzdeki dönemde bu büyük coşkuyu tüm İstanbul'a yaygınlaştıracağımıza yürekten inanıyorum. 8'inci kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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