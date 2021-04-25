Evlilik trendlerinde pandemi etkisi

Armut, pandemi yılı olan 2020’deki evlilik trendlerini açıkladı. Yıl boyunca düğün ve ilgili servisler için gelen 49.847 talebin incelenerek hazırlandığı “Türkiye Evlilik Dosyası”nda senenin en çok tercih edilen evlenme teklifi mekanlarından, kına, nişan, düğün organizasyonlarına birçok konu ele alındı. Rapora göre en çok temmuz ve eylül aylarında teknede veya yatta evlilik teklif edildi.

Verilere göre, pandemiye rağmen evlilik tekliflerinin en çok gerçekleştiği zamanlar yaz ayları ve sonbaharın ilk ayları oldu. Evlilik tekliflerinin en çok yapıldığı 2020 Temmuz ayı geçen yıl aynı dönemin rakamlarını geride bıraktı.

Evlilik teklifleri geçen seneki gibi en çok teknede ve yatta teklif edildi. Sahilde ve lazer gösterisi ile yapılan teklifler de en çok teklif edilen yöntemler arasında yer aldı. Geçen seneden farklı olarak listeye göl kenarında edilen teklifler girdi. Kırmızı ve beyaz güller ile yapılan teklifler de popülaritesini korudu.

Evlilik tekliflerinde en çok tercih edilen enstrüman keman, en çok tercih edilen objeler ise balon, mum, konfeti ve havai fişek oldu. Bu sene Drone çekimi istenen teklifler de dikkat çekti.

EVLİLİK TEKLİFİNDE VAZGEÇİLEMEYEN MANZARA BOĞAZ, YENİ TREND GÖL KENARI

Evlilik tekliflerde en çok tercih edilen manzara her sene olduğu gibi İstanbul boğazı oldu. Yükselen trend olarak göl kenarları dikkat çekti. Göl kenarı olarak tercih edilen popüler mekanlardan biri ise Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan Gölyazı oldu.

Pandemi nedeniyle kapanan sinema salonlarında ise şaşırtıcı bir şekilde teklif isteği sayısının arttığı gözlemlendi.

KINA VE NİŞAN ORGANİZASYONLARINDA DAVETLİ SAYISI AZALDI

Pandemi, kına ve nişan organizasyonlarına etkisini göstererek fiyatlarda geçen seneye göre düşüş yaşanmasına sebep oldu. Kına organizasyonlarında kalabalık davetlere talep azaldı. Nişan organizasyonlarında da benzer bir durum yaşanarak 40 ve üstü davetlinin bulunduğu organizasyonların geçen seneye oranla yüzde 40 azaldığı, yasakların gelmesiyle beraber her geçen ay nişan davetlerindeki ortalama kişi sayısının azaldığı gözlemlendi. Geçen sene ortalama kişi sayısının 80’leri bulduğu davetlerin ortalaması 2021 yılında planlanan nişanlarda 38 kişiye kadar düşmüş durumda. Ayrıca 2020 yılının ikinci yarısı 100’ün üzerinde davetli planlayan bir talepte bulunulmadı.

DRONE ÇEKİMLERİ TALEPLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Pandeminin gösterdiği etkinin düğünlere yönelik talep sayılarına yansıdığı ve talep sayılarının toplamında yüzde 21 oranında düşüş yaşandığı gözlemlendi. Düğün organizasyonlarında gelin hamamı, düğün pastası, düğün salonu, canlı müzik grubu orkestra, kına ve nişan organizasyonu en çok düşüş yaşanan talepler olurken bir yandan havadan drone fotoğraf ve video çekimi, nişan fotoğrafçısı, evlilik teklifi organizasyonu, kına ve nişan mekanları talepleri yılın en artış gösterenleri oldu. Düğün organizasyonlarının maliyetlerinin en pahalı olduğu ay Mayıs, en ucuz olduğu ay olarak Kasım olarak dikkat çekti.

Bu bilgiler ışığında evlenme maliyetinin 2019 yılına oranla üst fiyatları yüzde 10 artarken, alt fiyatları ise yüzde 4 azaldı. 2020 yılı verilerine göre tüm Türkiye’de evlenmenin maliyeti 40 bin ile 477 bin TL arasında değişti.

Düğünlerin vazgeçilmezi olan düğün pastası, kuru pasta ve yemekli düğünlerin de pandemi nedeniyle daha az tercih edilmesinden dolayı 2019 yılına göre %15 düşüş yaşandı.