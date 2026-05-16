Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’den Avrupa’ya uzanan 5. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 15 Mayıs akşamı Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi.

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği organizasyonunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen festival, dört ay süren başvuru döneminde Meksika’dan Endonezya’ya; Avrupa, Afrika ve Amerika’dan toplam 21 ülkeden 100 başvuru aldı.

Festival kapsamında finale kalan 15 yapım, geleceğin dünyasına dair farklı anlatılarıyla izleyici karşısına çıktı.

“HAYAL GÜCÜNÜN ÖTESİNDE BİR FESTİVAL”

Törende konuşan Festival Başkanı Filiz Dağ, bilim kurgu ve fantastik sinemanın yalnızca hayal gücünü değil düşünsel üretimi de beslediğini vurgulayarak, festivale katkı sağlayan sanatçılara, yönetmenlere ve izleyicilere teşekkür etti.

REKLAM

Festival Direktörü İren Dicle Aytaç açıklamasında, festivalin beşinci yılında üniversitelerde düzenlenen gösterimlerle devam ettiğini ifade ederek, “Bu yıl filmlerimizi 14 farklı şehirde seyirciyle buluşturduk. Seçkimizde Türkiye’nin yanı sıra Finlandiya, ABD ve Rusya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden yapımlar yer aldı” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

Festivalin jüri başkanlığını yönetmen Ramazan Ekmekçi üstlenirken; jüri kadrosunda Asmaa El Alaoui, Justin Jamgbadi, Hacıbey Heyderli, Barış Erbil ve Aynur Cronauer yer aldı.

Törende En İyi Kısa Metraj, En İyi Yapay Zekâ Filmi, En İyi Yönetmen, En İyi Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Bilimsel İçerik, En İyi Uzun Metraj, Jüri Mansiyon, Ulusal Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı, Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı, Uluslararası Bilime Katkı Onur Ödülü, Evrensel Bağımsız Sinema ve Evrensel Bilime Katkı ödülleri sahiplerini buldu.

Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Türe Katkı Ödülü İranlı yönetmen ve akademisyen Nafiseh Laleh'e, Evrensel Bağımsız Sinema Ödülü merhum usta oyuncu Sadri Alışık'a, Uluslararası Bilime Katkı Ödülü ABD’li yazar, editör ve sivil toplum gönüllüsü William Gibson’a, Evrensel Bilime Katkı Ödülü ise merhum tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'ya verildi.

REKLAM

En İyi Kısa Metraj ve En İyi Yapay Zekâ Filmi ödüllerini Ceremony kazanırken En İyi Yönetmen ödülüne My Boyfriend, A Mannequin filmiyle Dmitry Nikolanko layık görüldü. Filmin oyuncusu Anastasiya Panova da En İyi Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

En İyi Senaryo ve En İyi Uzun Metraj ödüllerini Itu Ninu alırken En İyi Bilimsel İçerik ödülü Once Upon A Time in Cyberspace filmine verildi. Filmin yönetmeni Ferhat Biricik, ödül töreninde teşekkür konuşması yaptı. Jüri Mansiyon Ödülü'ne Volume 7 layık görülürken ödülü, jüri üyesi Barış Erbil takdim etti.

“FİLMİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA GENİŞ BİR KİTLEYE ULAŞTIRMAK İSTEDİM”

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği Özel Ödülü'nü ise Şebnem Kitiş'in takdim ettiği Galaksinin Tezenesi filmi aldı. Filmin yönetmeni Semih Ellialtı, törende yaptığı konuşmada, ödülün film için alınan beşinci ödül olduğunu belirterek "Hikâyenin farklı coğrafyalarda ve seyirciler nezdinde karşılık bulduğunu görmek büyük bir mutluluk veriyor. Bu yolculuğa çıkarken en büyük motivasyonum, filmi mümkün olduğunca geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturabilmekti" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında filmler, Almanya’nın Köln şehrinin yanı sıra Türkiye’de Sivas, Ankara, Kars, Kocaeli, Adana, Giresun, Tekirdağ, Mardin, Gaziantep, İzmir, Ordu, Alanya, Eskişehir ve İstanbul’da sinemaseverlerle bir araya geldi.