Evrim Alasya: Bana bunu sormayın

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu'nun senfonik konseri Symphonity'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ilk konserini izlemeye gelenler arasında; Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Akın Akınözü, Pelin Akil, Hazal Filiz Küçükköse, Tuğrul Tülek, Burcu Binici, Serhan Onat, Engin Hepileri ve Beyza Şekerci gibi ünlü isimler vardı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, "Kenan beni hiç şaşırtmadı, her zaman zirvede gerçek bir müzik insanı. Bunu gerçekleştirmek için neredeyse sahnede 1.5 yıldır çalışıyorlar" dedi.

"1926'YA GİTTİM YARIM SAAT TAKILDIM DÖNDÜM"

Sosyal medyada viral olan 'Fas prensi' benzerliğiyle ilgili de konuşan ünlü komedyen, "Ben ara sıra oraya giderim; Taş Devri'ne gitmişim, uzaya gitmişim nedir yani Fas... Çok kolay, 1926'ya gittim bir yarım saat takıldık, döndüm. Sizleri eğlendirdiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

'G.O.R.A.' serisinin yeni halkası 'GORA 4 GORA' filmiyle ilgili sorulara da yanıt veren Yılmaz, "Uzun yıllardır beklenen devam filmi niteliğinde. Uraz Kaygılar kardeşim de var. 2027'nin son baharın da izlersiniz" dedi.

"35 YILLIK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kenan Doğulu'nun kardeşi DJ ve aranjör Ozan Doğulu da "17 şarkı var, hepsi bildiğiniz şarkılar. Belki orjinallerini bilmeyen yoktur, ilk kez klasik versiyonunu bu akşam dinleyeceğiz. Zaten bu şarkıların çoğunu Kenan ile beraber yaptık. Ben de konuk olarak piyano ile eşlik edeceğim, inşallah beğenilir. Bunun devamı da gelir. Bunun dünya turnesini yapmayı düşünüyoruz. Kenan da ben de çok heyecanlıyız. Çünkü 35 yıllık bir hayalimizdi. Bu akşam onu gerçekleştirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Evrim Alasya ise "Kenan'ı çok seviyorum. İçinden ne geliyorsa onu yapıyor, bu da sevenlerini mutlu ediyor" diye konuştu.

"ÖZEL HAYAT KONUŞMUYORUM"

Öte yandan meslektaşı 1.5 yıllık birlikteliklerini 2026'nın Şubat ayında sonlandırdığı Kerem Alışık ile ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edilen Alasya, konuyla ilgili sorulara ise "Arkadaşlar ben asla özel hayat konuşmuyorum. Bana bunu sormayın. Konsere geldim eğleneceğim" yanıtını verip salona geçti.

"KENDİMİ İŞE FOKUSLADIM"

Kenan Doğulu konserine gelen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ise şu ifadeleri kullandı: Kenan Doğulu'yu çok dinledim ama bu sefer farklı olacak. 88 kişilik senfoni orkestrası ile söyleyecek o yüzden çok heyecanlıyım. Kenan'ın en çok 'Yosun' şarkısını seviyorum. Kenan'ın bütün şarkılarını seviyorum, hepsi birbirinden güzel. Yıllardır aynı, performansından bir şey kaybetmedi. Ben de kendimi işe fokusladım, yoğun çalışıyorum.

"TARKAN İLE KENAN'I KIYASLAMAK OLMAZ"

Oyuncu Tuğrul Tülek de "Kenan Doğulu şarkıları hepimizin hayatında önemli yerlere sahip. Hepimizin hayatına bir dokunuş yapmıştır. Bende çok anısı var, merakla ve heyecanla bekliyorum. Onunla birlikte bağıra çağıra şarkı söyleyeceğim. 'Ara Beni Lütfen', 'Ex Aşkım', 'Çakkıdı', 'Kurşun Adres Sormaz Ki hepsi birbirinden güzel. Kenan çok iyi bir müzisyen, asla tartışılmaz. Tarkan'da Kenan'da ikisi de çok değerli şarkıcılar. Asla ikisini kıyaslamak olmaz, ikisi de çok iyi müzisyen; hayatımıza renk katan şarkıcılar, kıyaslamayalım, onları sevip sayalım. Bu arada amatör olarak yakında sözleri ve bestesi bana ait olan bir albüm çıkaracağım. Buradan söylemiş olayım" ifadelerini kullandı.

