Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Evrim Alasya: Bana bunu sormayın - Magazin haberleri

        Evrim Alasya: Bana bunu sormayın

        Şubat ayında ayrıldığı Kerem Alışık ile barıştığı ileri sürülen Evrim Alasya, konuyla ilgili sorulara "Ben asla özel hayat konuşmuyorum, bana bunu sormayın" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 11:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bana bunu sormayın"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu'nun senfonik konseri Symphonity'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ilk konserini izlemeye gelenler arasında; Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Akın Akınözü, Pelin Akil, Hazal Filiz Küçükköse, Tuğrul Tülek, Burcu Binici, Serhan Onat, Engin Hepileri ve Beyza Şekerci gibi ünlü isimler vardı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, "Kenan beni hiç şaşırtmadı, her zaman zirvede gerçek bir müzik insanı. Bunu gerçekleştirmek için neredeyse sahnede 1.5 yıldır çalışıyorlar" dedi.

        Cem Yılmaz
        Cem Yılmaz

        "1926'YA GİTTİM YARIM SAAT TAKILDIM DÖNDÜM"

        Sosyal medyada viral olan 'Fas prensi' benzerliğiyle ilgili de konuşan ünlü komedyen, "Ben ara sıra oraya giderim; Taş Devri'ne gitmişim, uzaya gitmişim nedir yani Fas... Çok kolay, 1926'ya gittim bir yarım saat takıldık, döndüm. Sizleri eğlendirdiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        'G.O.R.A.' serisinin yeni halkası 'GORA 4 GORA' filmiyle ilgili sorulara da yanıt veren Yılmaz, "Uzun yıllardır beklenen devam filmi niteliğinde. Uraz Kaygılar kardeşim de var. 2027'nin son baharın da izlersiniz" dedi.

        Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz
        Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz

        "35 YILLIK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

        Kenan Doğulu'nun kardeşi DJ ve aranjör Ozan Doğulu da "17 şarkı var, hepsi bildiğiniz şarkılar. Belki orjinallerini bilmeyen yoktur, ilk kez klasik versiyonunu bu akşam dinleyeceğiz. Zaten bu şarkıların çoğunu Kenan ile beraber yaptık. Ben de konuk olarak piyano ile eşlik edeceğim, inşallah beğenilir. Bunun devamı da gelir. Bunun dünya turnesini yapmayı düşünüyoruz. Kenan da ben de çok heyecanlıyız. Çünkü 35 yıllık bir hayalimizdi. Bu akşam onu gerçekleştirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ozan Doğulu ve Hera Aslan
        Ozan Doğulu ve Hera Aslan

        Oyuncu Evrim Alasya ise "Kenan'ı çok seviyorum. İçinden ne geliyorsa onu yapıyor, bu da sevenlerini mutlu ediyor" diye konuştu.

        Evrim Alasya
        Evrim Alasya

        "ÖZEL HAYAT KONUŞMUYORUM"

        Öte yandan meslektaşı 1.5 yıllık birlikteliklerini 2026'nın Şubat ayında sonlandırdığı Kerem Alışık ile ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edilen Alasya, konuyla ilgili sorulara ise "Arkadaşlar ben asla özel hayat konuşmuyorum. Bana bunu sormayın. Konsere geldim eğleneceğim" yanıtını verip salona geçti.

        Evrim Alasya ve Kerem Alışık
        Evrim Alasya ve Kerem Alışık
        REKLAM

        "KENDİMİ İŞE FOKUSLADIM"

        Kenan Doğulu konserine gelen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ise şu ifadeleri kullandı: Kenan Doğulu'yu çok dinledim ama bu sefer farklı olacak. 88 kişilik senfoni orkestrası ile söyleyecek o yüzden çok heyecanlıyım. Kenan'ın en çok 'Yosun' şarkısını seviyorum. Kenan'ın bütün şarkılarını seviyorum, hepsi birbirinden güzel. Yıllardır aynı, performansından bir şey kaybetmedi. Ben de kendimi işe fokusladım, yoğun çalışıyorum.

        Hazal Filiz Küçükköse
        Hazal Filiz Küçükköse

        "TARKAN İLE KENAN'I KIYASLAMAK OLMAZ"

        Oyuncu Tuğrul Tülek de "Kenan Doğulu şarkıları hepimizin hayatında önemli yerlere sahip. Hepimizin hayatına bir dokunuş yapmıştır. Bende çok anısı var, merakla ve heyecanla bekliyorum. Onunla birlikte bağıra çağıra şarkı söyleyeceğim. 'Ara Beni Lütfen', 'Ex Aşkım', 'Çakkıdı', 'Kurşun Adres Sormaz Ki hepsi birbirinden güzel. Kenan çok iyi bir müzisyen, asla tartışılmaz. Tarkan'da Kenan'da ikisi de çok değerli şarkıcılar. Asla ikisini kıyaslamak olmaz, ikisi de çok iyi müzisyen; hayatımıza renk katan şarkıcılar, kıyaslamayalım, onları sevip sayalım. Bu arada amatör olarak yakında sözleri ve bestesi bana ait olan bir albüm çıkaracağım. Buradan söylemiş olayım" ifadelerini kullandı.

        Tuğrul Tülek
        Tuğrul Tülek
        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 30 Nisan 2026 (İsrail İnsani Yardıma Neden Saldırıyor?)

        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale. Yunanistan işbirliği mi yaptı? Yunanistan İsrail'e destek mi verdi? İsrail insani yardıma neden saldırıyor? Türkiye'ye karşı ittifak mı kurdular? Yunanistan gerginlik peşinde mi? Macron'un açıklaması kime karşı? Rumlar İsrail'in güdümünde mi? Macron Kıbrıs'a ordu...
        #Evrim Alasya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı