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EXXEN üyelik ücretleri güncellendi! 2023 Exxen reklamlı ve reklamsız üyelik ücretleri

EXXEN üyelik ücretleri 2023 yılında güncellendi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN dijital platformda reklamlı, reklamsız, aylık ve yıllık paketlerin fiyatlarında güncelleme yapıldı. İşte, 2023 EXXEN üyelik ücretleri...

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  • EXXEN üyelik ücretleri güncellendi! 2023 Exxen reklamlı ve reklamsız üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    Dijital yayın platformu EXXEN reklamlı ve reklamsız üyelik ücretlerini 2023 yılında güncelledi. Konuşanlar, Gibi, İlginç Bazı Olaylar ve Hükümsüz gibi yapımların yer aldığı EXXEN platformunun yeni üyelik ücretleri merak konusu oldu. İşte, 2023 reklamlı, reklamsız, aylık, yıllık, taahhütlü ve taahhütsüz EXXEN üyelik ücretleri hakkıda merak edilenler...
  • EXXEN üyelik ücretleri güncellendi! 2023 Exxen reklamlı ve reklamsız üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 EXXEN ÜYELİK FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

    2022 Temmuz ayında aylık pakete 39.90 TL, yıllık ise 33.25 TL'den üye olunabiliyordu. 2023 Ocak ayı itibarıyla EXXEN üyelik ücretleri güncellendi.
  • EXXEN üyelik ücretleri güncellendi! 2023 Exxen reklamlı ve reklamsız üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    EXXEN 2023 ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

    EXXEN Reklamlı yıllık paket aylık 41.90 TL x 12 ay taksitle,

    EXXEN Taahhütsüz aylık paket ise 49.90 TL'ye satılıyor.
  • EXXEN üyelik ücretleri güncellendi! 2023 Exxen reklamlı ve reklamsız üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

    EXXEN reklamsız yıllık paket 58.50 TL x 12 ay taksitle satılıyor.

     

    EXXEN reklamsız aylık paket fiyatı ise 69.90 TL olarak belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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