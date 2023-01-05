Dijital yayın platformu EXXEN reklamlı ve reklamsız üyelik ücretlerini 2023 yılında güncelledi. Konuşanlar, Gibi, İlginç Bazı Olaylar ve Hükümsüz gibi yapımların yer aldığı EXXEN platformunun yeni üyelik ücretleri merak konusu oldu. İşte, 2023 reklamlı, reklamsız, aylık, yıllık, taahhütlü ve taahhütsüz EXXEN üyelik ücretleri hakkıda merak edilenler...