Fransa’nın başkenti Paris’te 1889’da inşa edilen Eyfel Kulesi'nin sarmal merdiveninin bir parçası Artcurial Müzayede Evi tarafından açık artırmada satıldı. 24 adımdan oluşan 4.3 metre yüksekliğindeki parçanın değeri 40 bin euro ile 60 bin euro arasında tahmin edilirken Orta Doğulu bir koleksiyoncu 169 bin euro karşılığında parçanın sahibi oldu.

Jarville Demir Müzesi Müdürü Odile Lassere yaptığı açıklamada, "Parça Eyfel Kulesi'nin otantik bir merdivenidir, yani eve götürdüğünüz parça Eyfel Kulesi’nin parçasıdır. Fransa için, Paris için ve dünya çapında bilinen bu anıt önemli bir şey" dedi.

Eyfel Kulesi'nin ikinci ve üçüncü katlarını birbirine bağlayan demir merdiven, 1983 yılında asansörün montajı için söküldükten sonra 2 ile 9 metre yükseklikteki 24 bölüme kesilmişti. Bunlardan biri kulenin birinci katında, üçü Orsay Müzesinde, Villette Müzesinde ve Nancy'deki Demir Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

2016 yılında, 2.60 metre yüksekliğinde ve 14 adımdan oluşan bir parça yaklaşık yarım milyon euro'ya satılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ