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Enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Eylül ayı enflasyon oranı için geri sayım başlamış durumda. Memur, emekli zammında önemli bir rol oynayan ve pek çok farklı kalemi de etkileyen enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz ay ağustos verilerine göre; enflasyon aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu. Yüksek enflasyon rakamları ise "Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte konuya ilişkin detaylar...

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  • Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    Merakla beklenen enflasyon oranı açıklaması için gözler TÜİK'e çevrilmiş durumda. Ekonomi gündemini takip eden vatandaşlarımız "Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, eylül ayı enflasyon TEFE-TÜFE TÜİK açıklaması tarihi ve beklentisi hakkında detaylar...
  • Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
  • Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!

    Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Eylül ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Piyasa katılımcıları enflasyonda yükseliş ivmesinin Eylül ayında da devam etmesini bekliyor.

    Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine göre 19 kurumun medyan beklentisi Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,6; yıllık ise yüzde 84,5 seviyesinde artacağı yönünde.
  • Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,6!

    Ankette Eylül ayına ilişkin aylık enflasyon için en düşük beklenti yüzde 3, en yüksek beklenti yüzde 4,5 oldu. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 85,9 , en düşük ise yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti.
  • Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NEYDİ?

    Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.

    TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.

    Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.

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