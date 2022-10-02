EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,6!

Ankette Eylül ayına ilişkin aylık enflasyon için en düşük beklenti yüzde 3, en yüksek beklenti yüzde 4,5 oldu. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 85,9 , en düşük ise yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti.