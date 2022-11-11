İlk 9 ayda cari açık yüzde 525 yükseldi 0:00 / 0:00

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Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre eylülde cari açık 2 milyar 977 milyon dolara yılın ilk 9 ayında ise 37 milyar 977 milyon dolara ulaştı. Açık ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 525 yükseldi.

2021'in eylül ayında 2 milyar 719 milyon dolar cari fazla verilmişti. Bu gelişmede eylül ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 971 milyon dolar artarak 8 milyar 97 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

2021 Ocak-Eylül 2022 Ağustos 2022 Eylül 2022 Ocak-Eylül CARİ İŞLEMLER HESABI -6.068 -2.738 -2.966 -37.977 İhracat 159.904 21.094 22.427 187.840 İthalat 180.493 30.831 30.524 255.897 Mal Dengesi -20.589 -9.737 -8.097 -68.057 Hizmet Gelirleri 42.531 10.929 9.657 66.435 Hizmet Giderleri 20.491 3.339 3.574 28.725 Mal ve Hizmet Dengesi 1.451 -2.147 -2.014 -30.347 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.056 576 566 5.437 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 13.390 1.217 1.513 12.464 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -6.883 -2.788 -2.961 -37.374 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 815 50 -5 -603 SERMAYE HESABI -63 9 -2 -23 FİNANS HESABI -28.271 -9.978 1.301 -14.266 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.226 314 476 3.703 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 9.788 887 964 9.282 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 462 -24 -890 3.507 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 6.854 789 -4.263 -11.119 Hisse Senetleri -1.316 761 -522 -3.341 Borç Senetleri 8.170 28 -3.741 -7.778 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 11.518 -906 2.169 15.096 Merkez Bankası 0 0 0 0 Genel Hükümet 16 0 20 15 Bankalar 5.156 -1.915 1.743 6.168 Diğer Sektörler 6.346 1.009 406 8.913 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 27.835 7.686 3.753 38.409 Merkez Bankası 4.781 2.068 805 7.342 Genel Hükümet 6.135 45 -107 274 Bankalar 5.333 1.633 2.083 12.756 Diğer Sektörler 11.586 3.940 972 18.037 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 22.140 7.249 -4.269 -23.734 NET HATA VE NOKSAN 10.660 3.537 2.613 24.939 GENEL DENGE -32.800 -10.786 1.656 -1.205 REZERV VARLIKLAR 32.800 10.786 -1.656 1.205 Resmi Rezervler 32.800 10.786 -1.656 1.205 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ FAZLA VERİLDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 6 milyar 656 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 6 milyar 807 milyon dolar fazla verdi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler eylülde 488 milyon dolar olarak kaydedildi.

NET HATA NOKSAN 25 MİLYARA DAYANDI

Eylül ayında net hata ve noksan kaleminde 2 milyar 613 milyon dolar giriş yaşanırken, 9 aylık toplam giriş 24 milyar 939 milyon dolara çıktı. Geçen yılın ilk 9 ayında bu kalem 10 milyar 660 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

RESMİ REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Bunun yanında eylül ayında portföy yatırımlarında 3 milyar 373 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 522 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 115 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Eylülde resmi rezervler 1 milyar 656 milyon dolar düştü. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise 488 milyon dolar olarak açıklandı.

22.4 MİLYAR DOLARLIK YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEME

Bu arada TCMB, Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir kaleminde 2012'ye kadar geriye dönük revizyona gidildiğini duyurdu.

TCMB'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Turizm istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi iş birliğiyle yürütülen revizyon çalışması kapsamında yeni veri kaynakları sisteme entegre edilmiş, metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirilmiş ve 2012 yılına kadar geriye dönük olarak turizm istatistikleri güncellenmiştir. Revizyon sonrasında Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir” kalemi, 2012–2022 Ocak-Ağustos arasında toplam 22.4 milyar dolar yukarı yönlü güncellenmiştir."