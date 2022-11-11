İlk 9 ayda cari açık yüzde 525 yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Eylül ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı

Eylül ayında cari açık 2 milyar 966 milyon dolar oldu. Böylece yılın ilk 9 ayında cari açık 37 milyar 977 milyon dolara ulaştı. 2021'in aynı döneminde cari açık 6 milyar 68 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Bu arada TCMB 2012-2022 arasındaki Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir kaleminde 22.4 milyar dolarlık yukarı yönlü revizyona gitti

Eylül ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı
İlk 9 ayda cari açık yüzde 525 yükseldi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre eylülde cari açık 2 milyar 977 milyon dolara yılın ilk 9 ayında ise 37 milyar 977 milyon dolara ulaştı. Açık ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 525 yükseldi.

2021'in eylül ayında 2 milyar 719 milyon dolar cari fazla verilmişti. Bu gelişmede eylül ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 971 milyon dolar artarak 8 milyar 97 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

2021 Ocak-Eylül 2022 Ağustos 2022 Eylül 2022 Ocak-Eylül
CARİ İŞLEMLER HESABI -6.068 -2.738 -2.966 -37.977
İhracat 159.904 21.094 22.427 187.840
İthalat 180.493 30.831 30.524 255.897
Mal Dengesi -20.589 -9.737 -8.097 -68.057
Hizmet Gelirleri 42.531 10.929 9.657 66.435
Hizmet Giderleri 20.491 3.339 3.574 28.725
Mal ve Hizmet Dengesi 1.451 -2.147 -2.014 -30.347
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.056 576 566 5.437
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 13.390 1.217 1.513 12.464
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -6.883 -2.788 -2.961 -37.374
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 815 50 -5 -603
SERMAYE HESABI -63 9 -2 -23
FİNANS HESABI -28.271 -9.978 1.301 -14.266
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.226 314 476 3.703
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 9.788 887 964 9.282
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 462 -24 -890 3.507
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 6.854 789 -4.263 -11.119
Hisse Senetleri -1.316 761 -522 -3.341
Borç Senetleri 8.170 28 -3.741 -7.778
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 11.518 -906 2.169 15.096
Merkez Bankası 0 0 0 0
Genel Hükümet 16 0 20 15
Bankalar 5.156 -1.915 1.743 6.168
Diğer Sektörler 6.346 1.009 406 8.913
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 27.835 7.686 3.753 38.409
Merkez Bankası 4.781 2.068 805 7.342
Genel Hükümet 6.135 45 -107 274
Bankalar 5.333 1.633 2.083 12.756
Diğer Sektörler 11.586 3.940 972 18.037
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 22.140 7.249 -4.269 -23.734
NET HATA VE NOKSAN 10.660 3.537 2.613 24.939
GENEL DENGE -32.800 -10.786 1.656 -1.205
REZERV VARLIKLAR 32.800 10.786 -1.656 1.205
Resmi Rezervler 32.800 10.786 -1.656 1.205
Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ FAZLA VERİLDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 6 milyar 656 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 6 milyar 807 milyon dolar fazla verdi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler eylülde 488 milyon dolar olarak kaydedildi.

NET HATA NOKSAN 25 MİLYARA DAYANDI

Eylül ayında net hata ve noksan kaleminde 2 milyar 613 milyon dolar giriş yaşanırken, 9 aylık toplam giriş 24 milyar 939 milyon dolara çıktı. Geçen yılın ilk 9 ayında bu kalem 10 milyar 660 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

RESMİ REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Bunun yanında eylül ayında portföy yatırımlarında 3 milyar 373 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 522 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 115 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Eylülde resmi rezervler 1 milyar 656 milyon dolar düştü. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise 488 milyon dolar olarak açıklandı.

22.4 MİLYAR DOLARLIK YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEME

Bu arada TCMB, Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir kaleminde 2012'ye kadar geriye dönük revizyona gidildiğini duyurdu.

TCMB'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Turizm istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi iş birliğiyle yürütülen revizyon çalışması kapsamında yeni veri kaynakları sisteme entegre edilmiş, metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirilmiş ve 2012 yılına kadar geriye dönük olarak turizm istatistikleri güncellenmiştir. Revizyon sonrasında Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir” kalemi, 2012–2022 Ocak-Ağustos arasında toplam 22.4 milyar dolar yukarı yönlü güncellenmiştir."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
PARA Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Biden: "Enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydediyoruz"
PARA Biden'dan 'enflasyonla mücadele' açıklaması
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
PARA Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
PARA Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon ...
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
New York borsası düşüşle açıldı
PARA New York borsası düşüşle açıldı
KYK borçları, sicil affı, borç silme ve vergi istisnası... Milyonları ilgilendiren Torba Yasa Resmi Gazete'de! - Haberler
PARA 'Torba' kanun Resmi Gazete'de
Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
PARA Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 'yatırım' sinyali
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.