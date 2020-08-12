Eylül'de İstanbul'da caz rüzgarı esecek



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 23 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen ve bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında açık hava mekânlarda, 4 Eylül-16 Ekim arasında ise çevrimiçi platformda izleyicisiyle buluşacak.İstanbul Caz Festivali, bu yıla özel olarak müzikseverlerle Eylül ayında buluşacak.

Bilal Karaman

Dileyenler konserleri iki gün arayla çevrimiçi platformdan, bilet satın alarak izleyebilecek. Dijital yayına açılan konserlere 45 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. Çevrimiçi platformun adresi ve ayrıntılı bilgiler daha sonra paylaşılacak.

Kardeş Türküler

İstanbul Caz Festivali’ni bu yıl yaşanan zorlu şartlara rağmen gerçekleştirme kararı, müzisyen ve müzik sektörü emekçilerini desteklemek ve aynı zamanda kültürel faaliyetlerin sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla alındı. Düzenlenecek konser ve konserlerin çevrimiçi gösterimleriyle kültür ve sanat yaşamının her koşulda vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunun altı çizilirken sanatçılar ve izleyicilerin yeniden buluşması sayesinde sanatsal üretimin de teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Ayyuka

Festivali hayata geçirme kararı, kültür ve sanat alanındaki kurumsal sürdürülebilirlik adına da önem taşıyor. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan İKSV tarafından düzenlenen festival, bu vesileyle izleyicilerini bu zor dönemde hem sanatçıları hem de sektör emekçilerini desteklemeye davet ediyor.

Festival biletleri 14 Ağustos Cuma günü itibariyle Biletix.com’ dan satın alınabilecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Baba Zula

Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu // 2 Eylül Çarşamba 21.30, Sultan Park - Swissotel The Bosphorus

Can Güngör - 3 Eylül Perşembe 21.30, Swissotel The Bosphorus

Baba Zula // Make Mama Proud - 7 Eylül Pazartesi 20.00, Feriye

Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva - 8 Eylül Salı, 18.30, Feriye

Islandman //Tuğçe Şenoğul // Guguo - 9 Eylül Çarşamba, 18.30, Feriye

Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Andalusia Trio - 10 Eylül Perşembe, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Bilal Karaman’s MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler // Büşra Kayıkçı - 11 Eylül Cuma, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quintet “Daydream” - 14 Eylül Pazartesi, 20.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Büşra Kayıkçı

GENÇ CAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR



İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından 11-12 Temmuz tarihlerinde Salon İKSV’de yapılan değerlendirme sonrasında seçilen isimler Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Quartet ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup ve solo projeler, 27. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserleri kapsamında İstanbul’un çeşitli semtlerindeki parklarda izleyici karşısına çıkacak. Genç Caz konserlerinin ayrıntılı programı yakında açıklanacak.



YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLLERİ

Barbaros Erköse

İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri,Türkiye’de caz müziğine değerli katkıları ile tanınan iki önemli isme; müziği yaşam tarzı olarak benimseyen değerli caz müzisyenimiz Atakan Ünüvar ve dünyaca ünlü klarnet sanatçımız Barbaros Erköse’ye veriliyor. COVID-19 önlemleri sebebiyle bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri sanatçılarımıza herhangi bir tören düzenlenmeksizin, sağlık kurallarına uygun şekilde ulaştırılacak.