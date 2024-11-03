Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Eylül Ersöz'den Aras Bulut İynemli ile aşk iddialarına yanıt - Magazin haberleri

        Eylül Ersöz'den Aras Bulut İynemli yanıtı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'Ceylan' karakterine hayat veren Eylül Ersöz, rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadıkları yönündeki sorulara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 03.11.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Eylül Ersöz, Arnavutköy'de arkadaşlarıyla yürürken objektiflere yansıdı. Ersöz, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Deha' ve özel hayatıyla ilgili konuştu.

        2

        "DİZİMİZ ÇOK GÜZEL İLERLİYOR"

        Eylül Ersöz; "Dizimiz çok güzel ilerliyor. Herkes çok yetenekli" diyerek projedeki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        3

        AŞK İDDİALARINA YANIT

        Eylül Ersöz,ardından gazetecilerin, "Aras beyle aşk yaşadığınız konuşuluyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise "Ülkemizde yaşanan bu kadar kötü olaylar varken böyle şeyleri konuşmak istemiyorum ve teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

        #Eylül Ersöz
        #aras bulut iynemli
        #deha
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        46. İstanbul Maratonu başladı
        46. İstanbul Maratonu başladı
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Boğazın Paşa'sı!
        Boğazın Paşa'sı!
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı