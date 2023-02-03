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Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? EYT 3600 günden emeklilik şartları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken EYT 3600 günden kısmi emeklilik konusu gündeme geldi. EYT düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazanırken 3600 prim günüyle emekli olmayı bekleyenler kısmi emeklilik şartlarını araştırıyor. İşte, 2023 Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? sorusunun yanıtı...

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  • EYT 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI | 2023 Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    EYT 3600 günden kısmi emeklilik şartları son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 3600 günden kısmi emeklilik şartları ve yaş şartı  kadın ve erkek için araştırılıyor. İşte, 3600 EYT kısmi emeklilik haberleri...
  • EYT 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI | 2023 Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    EYT KOMİSYON'DAN GEÇTİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

    Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, 4 maddeden oluşuyor.

    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

    Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.
  • EYT 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI | 2023 Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    EYT'DE KADEMELİ PRİM GÜNÜ ARANACAK!

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. EYT’de kademeli prim günü aranacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek.
  • EYT 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI | 2023 Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    SSK’lılar 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. 
  • EYT 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI | 2023 Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7200, erkekler ise 9000 prim gününü doldurarak olabilecekler.
  • EYT 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI | 2023 Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    1999 DÜZENLEMESİ ÖNCESİ KISMİ EMEKLİ OLUNABİLİYORDU

    1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.
  • EYT 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI | 2023 Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü MEclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.
  • EYT 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI | 2023 Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

    EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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