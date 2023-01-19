Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik hakkı tanınmış oldu. Prim gün sayısı, sigortalılık süresini tamamlayan ve 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigorta giriş olanlar EYT kapsamına giriyor. Kapsama girenler "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" ile EYT emeklilik başvurularını yapabilecekler. İşte, 2023 e-Devlet ile EYT emeklilik başvuru ekranı...