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EYT başvuru ekranı: 2023 EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EYT başvuru ekranı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi detaylarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemeye başvuru yapmak isteyenler e-Devlet ile nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. İşte, 2023 EYT başvuru ekranı...

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  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT e-Devlet ile emeklilik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik hakkı tanınmış oldu. Prim gün sayısı, sigortalılık süresini tamamlayan ve 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigorta giriş olanlar EYT kapsamına giriyor. Kapsama girenler "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" ile EYT emeklilik başvurularını yapabilecekler. İşte, 2023 e-Devlet ile EYT emeklilik başvuru ekranı...
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT e-Devlet ile emeklilik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    -Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT e-Devlet ile emeklilik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    -Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

     -Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

     -SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek. 

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT e-Devlet ile emeklilik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    -Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

     -TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT e-Devlet ile emeklilik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    -Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    -Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT e-Devlet ile emeklilik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    -‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

     -Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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