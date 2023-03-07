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EYT başvuru ekranı: 2023 EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından EYT başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başlandı. 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999’dan öncesi sigortalıları kapsayan EYT düzenlemesi ile 2 milyondan fazla vatandaşa emeklilik hakkı tanındı. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı düzenlemede EYT başvuruları, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. İşte, 2023 EYT emeklilik başvuru ekranı hakkında merak edilenler...

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  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | 2023 Online EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır ve kaç günde sonuçlanır? Çalışan EYT'li başvurusu nasıl yapılır?

    EYT başvuru ekranı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesinin ardından gündeme geldi. Yaş şartının kaldırılmasının ardından Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR prim gün sayısını tamamlayan adaylar emekliliğe hak kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SGK) bünyesinde yürütülen çalışmanın ardından e-Devlet EYT başvuru ekranında yoğunluk yaşandı. İşte, 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar e-Devlet EYT emeklilik başvuru ekranı...
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | 2023 Online EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır ve kaç günde sonuçlanır? Çalışan EYT'li başvurusu nasıl yapılır?

    ÇALIŞAN EYT'Lİ BAŞVURU SÜRECİ

    Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler ilk olarak işyerlerinden çıkış belgesi alması gerekiyor

    Çıkış belgesi alan EYT'liler bu belge ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecek

    Emeklilik kararının ardından EYT'liler ve emekliler çalışmaya devam edebilecekler ve çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak

    Buna göre; emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabilecekler

    NOT: Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor.
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | 2023 Online EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır ve kaç günde sonuçlanır? Çalışan EYT'li başvurusu nasıl yapılır?

    HANGİ EYT’LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | 2023 Online EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır ve kaç günde sonuçlanır? Çalışan EYT'li başvurusu nasıl yapılır?

    EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi sekmesine tıklanacak.

    Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak. 

    TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | 2023 Online EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır ve kaç günde sonuçlanır? Çalışan EYT'li başvurusu nasıl yapılır?

    KANUN ÇIKMADAN YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ OLUR

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, EYT’lilerin işten ayrılma ve emeklilik başvuruları için neden acele etmemesi gerektiğini yazdı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; EYT’liler, kanun yürürlüğe girinceye kadar resmi olarak emeklilik hakkını kazanmış sayılmazlar. Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandığı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Kanun yürürlüğe girmeden önce gerek sosyal güvenlik merkezlerine giderek, gerekse e-Devlet üzerinden yapılan emeklilik başvuruları geçersiz sayılır. Başvuru yaptığını sananlar emekli aylığının bağlanmasını beklerken zaman kaybederler. Kanun çıkmadan önce başvuru yapmış olanlar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yeniden emeklilik başvurusu yapmak zorundalar.
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | 2023 Online EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır ve kaç günde sonuçlanır? Çalışan EYT'li başvurusu nasıl yapılır?

    KIDEM TAZMİNATINA DİKKAT!

    İş Kanunu’na göre, emekli olan işçilerin, son işyerindeki çalışmaları karşılığı hak etmiş oldukları kıdem tazminatını alma hakkı bulunuyor. Mevcut uygulamaya göre, bir işte çalışmakta olanlar emekli olarak kıdem tazminatı alabilmek için önce Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “emekli olabilir” yazısı alıyorlar. Bu yazı ile birlikte işverene başvurarak iş akdini feshetmek suretiyle kıdem tazminatını alıyorlar. İşverence işten çıkış yapıldıktan sonra SSK’lılar aynı gün veya izleyen günlerde e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerinden emeklilik başvurusu yapabiliyorlar.
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | 2023 Online EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır ve kaç günde sonuçlanır? Çalışan EYT'li başvurusu nasıl yapılır?

    Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 1.8 - 2 milyon dolayında kişinin emeklilik başvurusunda bulunması bekleniyor. Bunların önemli bir kısmı halen bir işte çalışmakta olan kişilerden oluşuyor. Yüz binlerce EYT’linin SGK’dan aynı anda “emekli olabilir” yazısı istemesi halinde taleplerin hepsinin mart ayı içinde karşılanması çok zor görünüyor. SGK’dan yazı almadan iş akdinin feshedilmesi halinde de kıdem tazminatının ödenmesi konusunda anlaşmazlık çıkabilir. İşçi, emekli aylığı bağlandığına ilişkin belgelerle emeklilik gerekçesi ile işten ayrıldığını mahkemede kanıtladığında kıdem tazminatını daha sonra alabilir ancak dava sürecinde mağduriyet yaşayabilir. Bu nedenle SGK tarafından, “emekli olabilir” yazısı konusunda bundan sonra nasıl bir işlem yapılacağı hususuna açıklık getirilmeden işten ayrılmamak gerekir.
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | 2023 Online EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır ve kaç günde sonuçlanır? Çalışan EYT'li başvurusu nasıl yapılır?

    'EMEKLİ OLABİLİR' YAZISI NASIL TEMİN EDİLİR?

    SGK’dan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda EYT olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1 Mart 2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile '375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası kurumumuza 'gelir/aylık/ödenek talep belgesi' ile başvurulması yeterlidir. Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce 'emekli olur' yazısı temin edilmek üzere sigortalıların kurumumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır" denildi. 
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | 2023 Online EYT emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır ve kaç günde sonuçlanır? Çalışan EYT'li başvurusu nasıl yapılır?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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