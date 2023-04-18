Bilindiği gibi Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. EYT ile emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihinde başladı ve halen devam ediyor. Başvuru işlemleri, e-Devlet platformu üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabilmekte. Başvuruda bulunan kişiler ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte, 2023 EYT başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...