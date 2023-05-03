EYT başvurusunda bulunanlar başvuru sonuçlarına DYS evrak takip numarası ile sorgulayabilecekler. İşlemlerini Mart ayında tamamlayan EYT'liler 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini aldılar. Başvuru işlemini yeni gerçekleştirenler ise "EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2023 EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı...